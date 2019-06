Ivan Pernar na tiskovnoj konferenciji u Saboru prvo je najavio osnivanje nove stranke, ali je onda ipak poručio da ide u stranku Abeceda demokracije jer su mu tamo ponudili da bude predsjednik i promijeni ime stranke.

Ta mala stranka, kako je pisao 24 sata, od 2016. pa do kraja ovog saziva Sabora 2020. godine dobiva stotine tisuća kuna iz državnog proračuna i to na ime Ivana Pernara. Nikada nisu bili ni blizu izbornog praga a, primjerice, njihov predsjednik Stjepan Vujanić na izborima je dobio 25 glasova. Pernar se pak odmah nakon izbora učlanio u njih, a pravila kažu da novac ide stranci u kojoj je zastupnik bio u trenutku kad je konstituiran Sabor.

Video: Ivan Pernar izašao iz Živog zida

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Abeceda demokracije tako je od 2016. godine do početka ove dobila iz proračuna 764.000 kuna, a revizija je utvrdila da su ih netransparentno trošili. Ove godine slijeva im se 367.000 kuna, a sljedeće i nešto više. Tako Pernara čeka više od 700.000 kuna za građenje nove stranke.

Pernar se iz Abecede iščlanio ove godine i to zato što su ga natjerali kolege iz Živoga zida, ali novac je i dalje stizao toj maloj stranci.

Stjepan Vujanić, sadašnji predsjednik, oduševljen je povratkom Pernara i kaže da je njegova ponuda točna.

– Ivane, čekamo te raširenih ruku. Ja sam već odlučio da pečemo prase iako mi je Ivan rekao da on ne jede svinjetinu. Bit će za sve ostale koji prelaze s njim i da se malo proveselimo – rekao je Vujanić za 24 sata. Pernara je nahvalio kao poštenog dečka. Potvrdio je da ga čekaju i novci i otvorene ruke da radi što hoće.

"Legendarni Vujanić, znao sam da me nikad neće prevariti, mogao je uzeti sav novac sebi, ali uvijek je govorio: 'Ivane, to je tvoj novac, od tvog mandata, on pripada tebi!'" napisao je Pernar na Facebooku.