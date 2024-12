Istekao rok, Hrvatska ostala bez Ustavnog suda: Sabor danas glasa o 10 ustavnih sudaca

Hrvatski sabor iznimno će se okupiti u subotu kako bi izabrao deset sudaca Ustavnoga suda, nakon što mu to u petak nije pošlo za rukom, jer je SDP ustrajao da se isti dan ne glasuje o sucima i o opozivu premijera, a HDZ na to pristao kako ne bi ostali bez Ustavnog suda. Noćas u ponoć za desetero, od ukupno 13, sudaca Ustavnog suda istječe i produljeni šestomjesečni mandat, pa Hrvatska ostaje bez tog Suda.

SDP, koji se unatrag dva dana, protivio da se isti dan glasuje o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, što je sam inicirao, i o izboru ustavnih sudaca ponovio je svoje protivljenje i u petak. „Danas se namjerno spajaju dvije točke, SDP neće danas glasovati o tome (ustavnim sucima), ali je spreman glasovati sutra, prekosutra, u ponedjeljak, u utorak“, izjavio je Siniša Hajdaš Dončić.

Ustvrdio je i kako je izbor ustavnih sudaca „do zadnjeg trenutka namjerno sabotiran“, jer je još lani, 23. prosinca, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović uputio poziv da se krene s izborom. Iako HDZ ne vidi razlog zašto se o sucima ne ni moglo danas glasovati, prihvatio je SDP-ov zahtjev, no Krunoslav Katičić je poručio kako je na isključivo na SDP-u politička odgovornost zbog današnjeg neizbora.

Nakon njihovih istupa, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, uz žaljenje što se u petak neće glasovati o ustavnim sucima, najavio je da će se to obaviti danas. Objasnio je i zašto, ipak, nije tu točku stavio na glasovanje. Kad bih ju stavio na glasovanje i ona ne bi dobila 101 glas, cijeli proces bi bio vraćen na početak, trebalo bi ponovno raspisati javni poziv, naglasio je i dodao kako je to prevelik rizik.

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je kako očekuje da novi ustavni suci odmah nakon izbora u Saboru dođu u njegov Ured te tamo polože prisegu. Želim da to bude što prije, odmah po izglasavanju, rekao je Milanović. Nakon dogovora vladajućih i oporbe, u srijedu je na Odboru za Ustav devet od deset kandidata za ustavne suce dobilo jednoglasnu potporu, uz izuzetak Ante Galić protiv kojeg je bila Sandra Benčić (Možemo!).

Taj je Odbor Saboru dostavio listu s imenima desetero kandidata, a to su: Ante Galić, Andrej Abramović, Miroslav Šumanović, Lovorka Kušan, Rajko Mlinarić, Biljana Kostadinov, Dražen Bošnjaković, Sanja Bezbradica Jelavić, Frane Staničić i Maša Marochini Zrinski. Sabor je u četvrtak rekao svoje o toj listi i danas se čekalo glasovanje koje je trebalo 'popuniti' Ustavni sud, no to se nije dogodilo. Ustavne suce Sabor bira na vrijeme od osam godina, a za njihov izbor potrebna je dvotrećinska većina tj. 101 zastupnički glas.