Imamo popis namirnica koje će imati ograničene cijene, bit će ih više od 50, pogledajte što je sve tu

- Razgovori su bili konstruktivni, a otvorenost svih strana daje nam sigurnost da ćemo zajedničkim naporima postići konkretne rezultate. Posebno mi je važno da su svi sudionici prepoznali nužnost zaštite naših najranjivijih skupina, složili smo se da je ovo trenutak kada moramo zajedno djelovati kako bismo osigurali priuštivost osnovnih proizvoda - istaknuo je ministar Šušnjar koji proteklih dana u suradnji s nadležnim resornim ministarstvima intenzivno radi na revidiranom popisu proizvoda s ograničenim cijenama, a s ciljem zaštite najranjivije skupine građana te ublažavanja inflatornih pritisaka. Od ponedjeljka do danas, održani su sastanci s predstavnicima udruga umirovljenika, saveza osoba s invaliditetom, sindikata, proizvođača, trgovaca i distributera.

Tijekom ovih razgovora, tvrde iz ministarstva, svi dionici iskazali su visoku razinu odgovornosti i spremnost na suradnju s ciljem definiranja konačnog popisa proizvoda s ograničenim cijenama, za koji je predloženo proširenje liste proizvoda, a kako bi ista obuhvatila širi raspon osnovnih namirnica koje čine ključni dio potrošačke košarice. Osim samog proširenja liste, na sastanku je istaknuta ključna uloga Državnog inspektorata koji će nastaviti intenzivno provoditi aktivnosti nadzora, a svaka dva tjedna podnosit će javnosti izvješća o rezultatima provedenih nadzora. Ministar Šušnjar je i tijekom održavanja sastanaka iskazao podršku građanima, potrošačima koji kreću u akciju bojkota kupnje na jedan dan kako bi pokazali svoju snagu, poručuju iz ministarstva. - Već duže vrijeme apeliram na njihovu aktivnost i drago mi je da su moji apeli doprli do građana i da su prihvatili sugestiju da osobno krenu u akciju. Time pokazuju svima na tržištu kolika je njihova snaga - poručio je danas ministar te dodao kako zajedničkim djelovanjem možemo utjecati na formiranje cijena, smanjiti inflatorne pritiske i dokazati da su građani, kao potrošači, relevantni partneri i sugovornici bez kojih procesi na tržištu ne mogu teći.

U narednim danima očekuje se konačni popis proizvoda s ograničenim cijenama, koji će biti prilagođen potrebama građana i tržišnim uvjetima te u konačnici i donošenje predmetne Odluke. No s njome baš i nisu zadovoljni svi. Ako u Šušnjarovoj 'košarici' ostane jabuka (sada je to Gala), onda će to biti pakiranje svih vrsta malokalibarskih jabuka od 2 kg, a ne jabuke u rinfuzi, kažu nam voćari. Nije tajna da su iza voćara već dvije loše sezone, a trgovci su Galu iskoristili kako bi po istoj ograničenoj cijeni prodavali baš sve crvene jabuke – naravno ne o svom trošku nego na račun proizvođača, objašnjava naš izvor. Ipak, čini se da bi puno gore mogli proći povrćari – uz mrkvu, šareni grah i krumpir (5 kg pakiranje), na proširenoj se listi predlažu i kelj, luk, blitva, brokula, salata, salatni krastavci, smrznute mahune (čak i uvozni đumbir koji uopće nije 'socijalna' kategorija), što povrćari uslijed nedostatne hrvatske proizvodnje, nelojalne konkurencije iz uvoza te sve negativnijih posljedica klimatskih promjena smatraju nožem u leđa koji će pripomoći u daljem padu te proizvodnje - sa sadašnjih 50 možda i na svega 20 domaćih potreba.

Riječ je i o sezonskoj i osjetljivoj robi za koju se nikad ne zna kakav će biti urod, dok trgovci na dio nje, tvrdi naš izvor, beru i 100% marže. Sugestija povrćara je stoga da država ograniči marže trgovačkim lancima na pojedine ili skupine vrsta povrća s obzirom na to da je riječ o robi iznimno velike fluktuacije cijena u tijeku kalendarske godine. Uvaži li Vlada prigovor konditora na čokoladu, na listu bi mogli, doznajemo, ući čajni kolutići za koje imamo sirovinsku bazu. Mliječna industrija se buni zbog ograničenja maslaca i vrhnja, za koje se također ne može reći da su socijalna kategorija u Hrvatskoj, a ide se toliko daleko da su na proširenoj listi i tost, zimska salama, bomboni, zimska salama, kukuruzne pahuljice... Kompletna revidirana lista, koja bi na kraju mogla sadržavati i više od 50 najavljenih proizvoda, trebala bi se naći idućeg tjedna na Vladi.

Na listi do koje je došao Večernji list, uz prvotni prijedlog da se lista s trenutačnih 30 dopuni s još 20 proizvoda s 'ograničenom cijenom, a na kojoj su kruh pšenični polubijeli ( 500-700 g, palenta instant (400-500 g), zobene pahuljice (sitne, 500 g), smrznuti filet oslića (400-500 g), pašteta čajna (95-100 g), sardina u biljnom ulju (70-100 g), maslac (250 g), svježi kravlji sir (500 g), naranča svježa (1 kg u rinfuzi), suhe šljive (500 g), crveni luk u rinfuzi (1 kg), pecivo kajzerica, svježi kelj, orah (jezgra u rinfuzi po kg), smrznuti grašak (400-500 g), mljevena kava (400-500 g), junetina bez kosti (od buta, po kg), deterdžent za strojno pranje rublja u prahu (3-4 kg) i tekući deterdžent za ručno pranje posuđa (400-500 ml) - razmatra se još 30 dodatnih proizvoda. To su: ječmena kaša, pšenična krupica (griz), kukuruzno brašno, raženo brašno, tost, corn flakes, piškoti, dvopek obični, cikla rezana, svinjetina bez kosti (od buta), zimska trajna salama, kiselo vrhnje, cvjetača, bademi (jezgra), blitva svježa, brokula svježa, đumbir svježi, smrznute mahune, salatni krastavci, konzervirani kukuruz u zrnu, čokolada za kuhanje, kuhinjska sol, svježi kvasac, ocat jabučni, prirodni voćni sok negazirani od naranče (tetrapak), zelena salata i tekući sapun za ruke.

