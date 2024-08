Idućih dana mogući pljuskovi s grmljavinom, od četvrtka ljeto kakvo svi priželjkuju

Zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za karlovačku i zagrebačku regiju upaljen je žuti meteoalarm, dok je sutra na snazi žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku osim za splitsku, kninsku i dubrovačku regiju. Danas će biti još u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, a zatim djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. I dalje nestabilno, mjestimice kiša, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri daljnje smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo i jugozapadnjak, ponegdje na obali i bura. Najviša temperatura zraka većinom između 25 i 30 °C.

Sutra djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji, osobito poslijepodne u unutrašnjosti. Ujutro lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni te bura, navečer i u noći na četvrtak i jaka, lokalno s olujnim udarima, ponajprije podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C.

- U srijedu na kopnu još ne posve stabilno uz poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu. Zatim većinom sunčano i postupno toplije, ali uz razmjerno svježa jutra. Na Jadranu pretežno sunčano i uglavnom vruće, ali jutra ugodna. U noći i ujutro slaba do umjerena bura, u četvrtak podno Velebita i jaka, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, od četvrtka slijedi stabilnije vrijeme s temperaturama do 30 stupnjeva Celzijevih (nešto višim na istoku Hrvatske), no krajem tjedna i početkom idućeg ponovno slijedi pogoršanje vremena s pljuskovima i grmljavinom.

