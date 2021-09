'Idealne države nema, ali trud i upornost dovode do konsenzusa'

COVID ne samo da je pokazao da je svijet tijesno povezan, nego je između ostalog utjecao na svaki segment života, vodi nas u novi period u kojem se okrećemo novim tehnologijama, a COVID će barem jednako, ako ne i više, promijeniti svijet kao što je svijet promijenio prije dvadeset godina napad na “Blizance” u New Yorku 11. rujna 2001. godine, samo su neke od teza iznesenih danas na panel-raspravi “Kriza kao prilika za investicije” održanoj u sklopu CRANE-ova bruncha u Parku prirode Žumberak. Riječ je o neformalnom druženju članova Hrvatske mreže poslovnih anđela i investitora CRANE, kojoj je partner Večernji list, s predstavnicima nacionalne i lokalne uprave, institucija, diplomatskog zbora te dionika investicijskog ekosistema, u kojem je osnovni cilj u ležernom tonu potaknuti sudionike i goste da razmotre teme bitne za napredak hrvatskog gospodarstva i poslovnog okruženja.

Daju konkretna rješenja

A Hrvatska perspektive za ulaganja i investicije ima, iako tu tezu provlačimo već godinama. – Da, doista zvuči utopijski jer s jedne strane nije tajna da Hrvatska nije prijatelj investitorima. Zato i djeluje CRANE, želimo dati konkretna rješenja i preko utjecajnih ljudi koji su članovi te udruge doista poticati promjene – kazao je Davorin Štetner, predsjednik CRANE-a, koji je jučer nakon dvije godine stanke ponovno započeo sa svojim tradicionalnim događanjima.

Neprofitnoj udruzi koja je od 2008. godine do danas samo u startup tvrtke uložila 40 milijuna kuna, u nadolazećem razdoblju cilj je podrška u ključnim projektima koji su pred Hrvatskom, a to je podrška ulasku u eurozonu, ukidanju viza za Sjedinjene Američke Države i ukidanju dvostrukog oporezivanja kako bi se otvorio prostor za nove investicije i razvoj što će naročito ići naruku poduzetnicima i ulagačima. Isto tako taj angažman odnosit će se i na rad na konačnom sređivanju zemljišnih knjiga, poboljšanju pravosuđa. To su ujedno i smjernice po kojima će i Večernji list nastaviti u sljedećoj godini.

– Podrška i promocija ulaska u eurozonu, sudstvo, poduzetnička klima, ekološka održivost, to su naša područja na koja će se Večernjak u nadolazećem razdoblju, uz sve što sada radi i nastavlja raditi, naročito koncentrirati – poručio je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista. Da nema odustajanja, da su ulagači ti koji između ostalog moraju prepoznati priliku i tu istu priliku objasniti i za nju zainteresirati i politiku, mišljenje je Ilana Mora, veleposlanika Izraela, koji je na primjeru svoje zemlje jasno istaknuo da nema idealne države, ali ima upornog truda koji onda dovodi do konsenzusa da se svi ponose napretkom.

– Najveći je izraelski potencijal ljudski kapital. Danas se na Izrael gleda kao na kompaniju koja radi za opće dobro. Deset posto svih zaposlenih u državi radi u sektoru visoke tehnologije i odgovorni su za 15 posto izraelskog brutodruštvenog proizvoda i 43 posto izraelskog izvoza. Dakle, kao država preuzeli smo svoju sudbinu u nimalo lakim uvjetima, ozelenjeli smo pustinju, a sve to zahvaljujući jednom jedinom resursu koji smo imali – ljudima. Razvili smo tehnologije, kulturu obrazovanje i svijetla točka današnjeg Izraela je visoka tehnologija. Bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadale, sve vlade podržat će upravo razvoj visoke tehnologije i znanosti – kazao je izraelski veleposlanik Mor.

Uložili više od 100 milijuna kuna

CRANE je krovna i najstarija organizacija poslovnih anđela u Hrvatskoj i jedna od najuspješnijih organizacija u Europi. Udruga je pokrenuta 2008. godine zajedničkom inicijativom nekoliko institucija te poznatih investitora Damira Sabola i Hrvoja Prpića. Do 2021. godine članovi CRANE-a u hrvatske tvrtke uložili su više od 100 milijuna kuna.