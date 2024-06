I psi imaju svoje društvene mreže, a poruke čitaju – njuhom

Obavljanje nužde kod pasa dio je komunikacije s drugim psima. Onima koji cijeli život obavljaju nuždu na peleni, u nekom prostoru koji je izoliran od drugih pasa (kupaonica, terasa), time je uskraćeno i pogaženo osnovno pravilo – psi daju znakove koji privlače druge da i oni obavljaju nuždu na istome mjestu.

– Mokraća, feces, miris analnih žlijezda, čak i šapica kojima neki psi znaju grebati nakon što obave nuždu, sve su to mirisni signali koje psi koriste da označe svoj teritorij. Njih čitaju i oni psi koji se zbog nekih razloga ne mogu družiti s drugim psima u šetnji. To su kao pseće društvene mreže, pseći Facebook na kojem psi njuhom čitaju poruke: koji je pas tu prošao, mužjak ili ženka, što je jeo, je li bolestan. I zato obavljanje nužde u kući nije dobro, pas ostavlja poruke, a nema ih tko čitati i odgovoriti na njih. Pelene i podlošci nisu zamjena za šetnju jer ne mogu zamijeniti ono za što psima nužda služi, njima je to potreba. Pas koji izlazi u šetnju i njuška ima zdrave pseće misli i to ga može izvući iz depresije. Jer i pas ima emocije – ističe dr. sc. Irena Petak, savjetnica za ponašanje životinja.

Premda je relativno lako naučiti pse da ne obavljaju nuždu u kući, taj problem u ponašanju ima oko 20 posto pasa kućnih ljubimaca.

– Ako je pas zdrav, učenje obavljanja nužde vani relativno je lak posao jer je to prirodno ponašanje za pse, oblik komunikacije s drugim psima. Teže je učiti pse da obavljaju nuždu u kući na određeno mjesto koje odredi vlasnik/skrbnik. Obavljanje nužde u kući na mjestu koje nije za to predviđeno čest je problem u ponašanju pasa koji negativno utječe na vezu između vlasnika/skrbnika i psa. Prvi je korak u razradi učinkovitog plana rješavanja tog problema određivanje temeljnog uzroka ili motivacije za takvo ponašanje jer ono ukazuje na druge probleme – ističe dr. sc. Petak.

Foto: Pixabay

Za štence je normalno da će nuždu prvo obavljati u kući. Osnovni razlog je fiziološki jer još ne mogu kontrolirati potrebu, a drugi je razlog to što ne bi smjeli ići van dok barem malo nisu zaštićeni cjepivima. Njih je lako naučiti da nuždu obave na peleni, a ako im se dogodi da to obave na nekom drugom mjestu, nikako ih ne treba zbog toga kažnjavati, ističe savjetnica.

– Zbog kažnjavanja, onog nesretnog guranja njuške u mokraću, često se poslije javljaju problemi. Psi se boje obaviti nuždu kad ih gledate, izađu van i ne obave ništa, a onda se poslije u kući pomokre najčešće na nekom mjestu na kojem ih ne možete vidjeti. Zato mjesto na kojem su obavili nuždu jednostavno treba očistiti, bez kažnjavanja i raspravljanja s njima. A kad nuždu obave na mjestu na kojem to želite, a onda kad ih se izvede van i na travi, treba ih svakako pohvaliti i nagraditi – objašnjava I. Petak.

Odrasli psi mokrit će u kući iz raznih razloga. Neki od njih se lako otkrivaju, zbog toga prvo treba kod veterinara provjeriti je li vaš pas zdrav. Naime, i neki zdravstveni poremećaji i bolesti mogu biti povezani s češćim mokrenjem ili nemogućnošću zadržavanja mokraće. Tek kad se oni isključe, mogu se rješavati svi drugi problemi koji mogu biti razlog mokrenja u kući.

– Psi u kući mogu mokriti zbog tjeskobe, ako se boje glasnih zvukova, ako se njihovi ukućani posvađaju. U kući će se pomokriti i psi koji su plašljivi, ne žele van jer ih plaši buka, ljudi, otvoreni prostor, mirisi, drugi psi. I psi koji pate od separacijske anksioznosti, i neki psi ne vole ostajati sami, obavit će nuždu u kući. Na tim problemima treba raditi, teže je kad su psi stariji, no osnovno je da svako poželjno ponašanje treba nagraditi – objašnjava dr. sc. Irena Petak, koja je o svemu govorila i na nedavno održanom webinaru "Zašto psi mokre po kući". Savjete o ovom problemu, ali i drugim problemima u ponašanju, možete pronaći na Facebook i web stranici.