HŽ-ov natječaj za posao vrijedan 450 milijuna eura otvoren još dva dana

Ostalo je još nekoliko dana za prijavu na najvredniji u povijesti natječaj HŽ Infrastrukture za projektiranje i izgradnju željezničkog mobilnog komunikacijskog sustava. Točnije, natječaj se zatvara 25. travnja u podne. Radi se o vrijednosti nabave od gotovo pola milijarde eura (450 milijuna eura bez PDV-a), što je najveća procijenjena vrijednosti natječaja u HŽ Infrastrukturi i ujedno jedna od većih u Hrvatskoj. Radi se o velikom zahvatu na željezničkom komunikacijskom sustavu koji je zapeo u prošlom stoljeću.

"Modernizacijom se planira pokriti cjelokupna željeznička mreža u Hrvatskoj na više od 2600 kilometara pruga. Predviđeno trajanje provedbe ugovora je sedam godina. Kriteriji za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Projekt se financira iz fondova EU i kredita Europske investicijske banke, a sastoji se od tri faze, a to su izrada projekta, odnosno tehničke dokumentacije izgradnje, izgradnje Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet te treća faza migracije s GSM-R mreže u FRMCS", objavljeno je na stranicama HŽ infrastrukture.

Sadašnji analogni sustav (RD, izgrađen 80-ih godina prošlog stoljeća) trebao bi u sedam godina proći ogromnu transformaciju, da bi naposljetku bio vrhunski opremljen najmodernijom svjetskom tehnologijom. Odlučeno je da će se najprije u roku od pet godina izgraditi prijelazni (GSM-R) sustav, a potom će se u roku od dvije godine (ovisno o EU), odraditi migracija na budući standard (FRMCS).

Trenutačno je GSM-R sustav prevladavajući na prugama država članica EU, a FRMCS je određen kao budući cilj koji EU želi dostići do 2030, premda još nije donio specifikacije. To znači da GSM-R polako već odlazi u povijest i da se zna da će ga zamijeniti FRMCS koji neke države već testiraju na svojim prugama. Hrvatska, iako je pokušavala, nikada nije uspjela ugraditi GSM-R sustav, a zbog tog prekršaja po EU direktivi sada i jest u položaju koji izaziva rasprave. A glavno pitanje koje se spominje u javnosti jest: zbog čega, kada smo već u prilici, novac ne utrošimo odmah na najmoderniju postojeću tehnologiju?

Iz HŽ Infrastrukture pojašnjavaju: "GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) sustav trenutačno je jedini standard za komunikaciju u željezničkom prometu koji se može nabaviti te su svi upravitelji željezničke infrastrukture u EU opremljeni GSM-R sustavima za koji je podrška proizvođača zajamčena najmanje do 2035. godine. Prema sadašnjim planovima, ostvarenje preduvjeta za raspisivanje natječaja i nabavku opreme za FRMCS očekuje se krajem 2028., no kako se rokovi pomiču, realno je očekivati da će sve potrebno za natječaj za FRMCS biti spremno oko 2030." kazuju naručitelji te naglašavaju: "Kako bismo unaprijedili sigurnost i brzinu prometa željezničke mreže, HŽ Infrastruktura nabavlja jedini sustav koji je trenutačno moguće nabaviti te ćemo u jedinstvenom postupku i za unaprijed utvrđenu cijenu ugovoriti njegovo unapređenje na budući FRMCS sustav. Oko 90 posto komponenti i radova koji se nabavljaju kompatibilno je između trenutačno mogućeg GSM-R i budućeg FRMCS sustava", argumenti su koji su prevagnuli da se radna skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i projektni tim HŽ Infrastrukture opredijeli za postupan prelazak.

