FOTO Pušteni u promet prvi kilometri najskupljeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj

HŽ Infrastruktura pustila je u promet prvih sedam kilometara novoizgrađenog kolosijeka između kolodvora Koprivnica i Drnje na dionici pruge Križevci - Koprivnica - državna granica. Do sada je, kazuju iz Hrvatskih željeznica, završeno više od 60 posto projekta, a plan je u sljedećemu periodu nastaviti intenzivne radove na sva 42 kilometra pruge.

Planira se, pojašnjavaju iz HŽ-a, nastavak izmještanja instalacija u vlasništvu HŽ Infrastrukture te signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog sustava. Nastavljaju se i radovi na objektima faze A (Lepavina 1, Lepavina 2, devijacija Vojakovački Kloštar, vijadukti Vojakovački Kloštar, Carevdar i Komari, nadvožnjaci Križevci i Vuk, podvožnjak Vojakovački Kloštar), faze B (galerija Velika Mučna i podvožnjak Ivanečki), faze C (nadvožnjaci Danica i most Gliboki) i faze D (most Drava). Radovi se izvode i na pješačkome pothodniku u kolodvoru Koprivnica. Sanirat će se i klizište koje se pojavilo na dijelu trase u Vojakovačkome Kloštru. U siječnju je preuzeto dodatnih devet skretnica od proizvođača iz Turske te se uskoro očekuje njihova cjelovita ugradnja.

Nakon internoga tehničkog pregleda nadvožnjaka Sokolovac 13. i 14. ožujka 2024. održan je tehnički pregled te se nakon očitovanja svih javnopravnih tijela očekuje ishođenje uporabne dozvole. Također, nakon tehničkog pregleda i otklanjanja svih primjedbi ishođena je uporabna dozvola za nadvožnjak Novo Drnje. Odrađen je i interni tehnički pregled nadvožnjaka Vuk, za koji se još moraju izgraditi ostale pristupne ceste te je plan da tehnički pregled bude proveden u travnju 2024., kažu iz HŽ-a.

"Svi ti radovi, očekivano, ostavljaju traga i na prometu pa su tijekom ožujka na snazi bili osmosatni zatvori, a krajem mjeseca i jedan sedmodnevni zatvor pruge. U tih tjedan dana zadatak je bio preusmjeriti promet na novoizgrađeni desni kolosijek između kolodvora Koprivnica i Drnje ukupne duljine sedam kilometara, nakon čega će se moći pristupiti rekonstrukciji postojećega kolosijeka na navedenoj dionici", pišu iz HŽ Infrastrukture.

Krajem travnja promet između kolodvora Drnje i Novo Drnje bit će preusmjeren preko novoizgrađenog dijela kolodvora Novo Drnje ukupne duljine dva i pol kilometra radi završetka preostalih radova na njegovoj izgradnji.

Krajem svibnja dio devijacije 1 spajat će se na novi desni kolosijek do stajališta Vojakovački Kloštar u dužini od pet kilometara. "Znatan poduhvat po pitanju sigurnosti jesu zatvaranja uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza, odnosno njihova denivelacija. Tako je željezničko-cestovni prijelaz Vuk sveden na nadvožnjak Vuk, željezničko-cestovni prijelaz Pavelinska ulica na podvožnjak Ivanečki, a uskoro se planira i zatvaranje željezničko-cestovnog prijelaza Drnje te denivelacija u obliku nadvožnjaka Novo Drnje", priopćeno je.

Sredina godine rezervirana je za preostale završne radove na mostu Drava u Botovu. Planirani završetak svih radova na projektu je kraj 2025. godine. Riječ je, inače, o najskupljem infrastrukturnom projektu, dužine 42 kilometra, koji se u ovom trenutku gradi u Hrvatsko. Vrijednost mu je visokih 350 milijuna eura.

