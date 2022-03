Doktor ruske povijesti i Ukrajinac: Pola prijatelja su mi Rusi, mnogi su bili na prosvjedima protiv rata pa završili u pritvoru

Hrvatski Ukrajinac Volodymyr Ryzhkovsky, koji se sa suprugom Hrvaticom i djecom doselio prije pandemije u Zagreb, ispričao je za Večernji TV kako je spasio svoju obitelju iz Ukrajine, te kako, kao povjeničar, gleda na uzroke rata u Ukrajini.

Volodymyr je ispričao da je iz miješane obitelji, što je i u Ukrajini čest slučaj obzirom da je nekadašnji SSSR bilo veliki imperij. Iako to nije bilo uobičajeno u to doba, on se 2007. do 2010. godini uputio na studij ruke i istočno-europske povijesti u Saint Petersburg u Rusiju, da bi nakon toga u SAD-u napisao doktorat na Sveučilištu u Georgetownu. U SAD-u je upoznao i svoju suprugu Hrvaticu.

Politička pozadina

- Rođen sam na zapadu Ukrajine, no moj je prvi jezik u obitelji bio ruski. Uvijek smo u obitelji imali poseban odnos prema Rusiji i na neki način osjećali taj zajednički postsovjetski identitet. Nikada nisma bio u Rusiji, pa sam ju želio upoznati na vlastitom iskustvu kroz studij u Saint Petersburgu. Nikada nisam bio od onih Ukrajinaca koji su nekritički prihvaćali Europu i zapad, ja sam uvijek više bio sklon toj raznolikosti i multietičnosti koju smo imali na tom našem prostoru. No, u prvom za nas velikom povijesnom događaju, Narančastoj revoluciji, dogodio se prvi pokušaj da se Ukrajina oslobodi Rusa i priključi Europi, obzirom da smo se razvijali na taj način, dok su Rusi ostali zaustavljeni u Aziji - započeo je priču imenjak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

- Tada sam završio prvi studij u Ukrajini i otišao u Rusiju dalje studirati do 2010. godine od kada više nisam u tom dijelu svijeta. Dakle, u Ukrajini nisam od 2007. godine, tamo su mi ostali obitelj i prijatelji, no znam da je od 2014. godine, podjela Ukrajine na zapadni proukrajinski i istočni, proruski dio – jedina priča kojom su političari hranili narod. Bilo mi je šokantno i anektiranje Krima koje se dogodilo 2014. godine, ovakav napad, invaziju rat Rusije na Ukrajinu nisam niti ja niti itko u Ukrajini očekivali. Ovo je katastrofa. Bez obzira na to što se već osam godina zapravo u većoj ili manjoj mjeri ratuje na istoku u tim pokrajinama koje Rusi žele anektirati, ali ovakav rat nitko nije očekivao. Istina je da smo mjesecima slušali izvještaje agencija iz SAD-a, njihove najave i procjene da bi Putin mogao napasti Ukrajinu, nisam u to vjerovao, jer nakon Afaganistana nemam povjerenje u Ameriku i njihove procjene – kazao je naš sugovornik.

Kazao je da su mu polovica prijatelja Rusi i da oni sto posto ne podržavaju rat, da su mnogi bili na prosvjedima diljem Rusije zbog čega su uhićivani i da im nije lako. Razumije, kaže, neke u svojoj Ukrajini koji danas kažu da mrze sve Ruse, ali sam kaže da tako ne razmišlja, jer zna da narod u Rusiji ovaj rat ne odobrava.

- Postoji u Rusiji ta određena kulturna elita koja je povezana sa zapadom i za njih je ovaj rat s Ukrajinom kraj svijeta, totalna stigma za Ruse i u idućim generacijama. Oni su očajni. No, Rusija je velika zemlja i postoji i ta određena većina naroda koja uopće ne razmišlja o ratu, koja nema pristup informacijama, koje politika ne zanima, pa onda niti stanje u Ukrajini. Upravo ta apolitična situacija je i dala krila ovakvom ponašanju Rusije i Putina kojemu odgovara da su ljudi u izolaciji, da se izlaze na glasovanje na izborima. Uz to, Rusija je godinama gradili put kao ovome što imamo danas kroz ideološku i militarnu pripremu, uz stalno napumpavanje agresije Rusije prema ikome tko bi je mogao ugroziti – dodaje Volodymyr Ryzhkovsky.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list 08.03.2022., Zagreb - Ukrajinac Volodimir Ryzhkovsky u Hrvatskoj zivi dvije godine. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Do zadnjeg trea nisu vjerovali u napad

Na pitanje razmišljaju li različito Vladimir Putin i Rusi, sugovornik kaže da u većini slučajeva ta razlika ne postoji jer dobar dio ljudi prihvaća bez pogovora ono što Vlada odluči. Kazao je i da danas na Međunarodni dan žena, koji je u Rusiji u zadnjih 15 godina veliki praznik u Rusiji, većina na društevnim mrežama razmjenjuje slike iz cvjećarnica, šalju srca, poljupce, dakle, ne zabrinjavaju se zbog strahota koje Rusija uzrokuje Ukrajini.

- To je bizarno, posebno zato jer su u Rusi na fronti, ginu. To je dokaz da velik dio Rusa živi u paralelnom svijetu koji se nije stvorio prije tjedan dana. Oni godinama govore da imaju najveću nuklearnu snagu u Europi, još od 2014. godine upucavaju priču da će oni, ako se nešto dogodi Rusiji ili ako im netko zaprijeti, sve spaliti nuklearnim oružjem. Zato nama današnji potezi Rusije i izjave Putina nisu novost. Osim toga, taj je paralelni svijet stvoren i zbog toga što su godinama svugdje gušeni bilo kakvi prosvjedi. Narod Bjelorusije je prije godinu dana bio na cestama, ali nisu ništa uspjeli riješiti jer ti autoritarni režimi imaju tehničku mogućnost riješti sve prosvjede. Šire ideološku propagandu i reperesiju – zbog svega toga se Rusija danas pretvara u veliki zatvor i to je strašno za Rusiju – priča sugovornik.

Da bi se napad Rusije mogao dogoditi i da se Putin sprema na agresiju, kaže, postalo mu je jasno kada je prije nekog vremena Putin održao predavanje o povijesti pokrajina Donjecka i Luganska na istoku.

Tada je, kaže, nazvao majku i sestru koje žive na zapadu Ukrajine i rekao im da se nešto loše sprema, da treba nešto napraviti jer da će se čitava situacija pretvoriti u rat.

Tražili psihološku pomoć

- Nasmijale su se i rekle da rata neće biti. Ipak, nakon tri dana se dogodila invazija na Ukrajinu, tada sam ih ponovno nazvao i rekao im da iziđu iz zemlje što prije. Obzirom da žive ne zapadu, relativno su lako izašli, no ipak su zaglavili u jednom trenutku na mađarsko-ukrajinskoj granici zbog gužve, obzirom da je puno ljudi željelo napustiti Ukrajinu, pa je prelazak, koji imače traje 15 minuta, za moju obitelj trajao 16 sati. Na granici su već tada, tri dana nakon napada bili kampovi, pomagalo se ljudima. Otišao sam osobno automobilom po njih i dovezao ih u Zagreb - opisao je.

Napomenuo je da mu je sestra već od ranije psihički rastrojena zbog političkih sukoba u Ukrajini koje je već prijašnjih godina doživjela, tako da joj je ovaj napad jako teško pao, pa su morali zamoliti za psihološku pomoć.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list 08.03.2022., Zagreb - Ukrajinac Volodimir Ryzhkovsky u Hrvatskoj zivi dvije godine. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Liječnici u Zagrebu su nas primili i pomogli su joj, tako da je sestra sada dobro. Zahvalni smo im na tome – kazao je Volodymyr. Dodaje da koliko zna obzirom na stalne kontakte s prijateljima u Ukrajini, stanje je u većini gradova jako teško, katastrofalno, posebno u gradovima koji su stalno izloženi napadima, pa se i ljudi koji su do sada ostajali, odlučuju evakuirati. Ostaju muškarci i svi koji žele braniti zemlju.

- Sada u Ukrajini vlada velik i jak osjećaj zajedništva kojeg nikada prije nije bilo u Ukrajini. Do sada se ta raznolikost u Ukrajini uvijek koristila za podjele, na one koji govore Ruski, na one koji govore Ukrajinski, koji su skloni zapadu ili Rusiji, pa su tu onda političari koristili i razne memorije koje je ostavio Drugi svjetski rat, a sve kako bi dijelilo narod. No, ovaj je rat te podjele sve izbrisao, a Ukrajince ujedinio. Ruski mir koji Putin nudi za Ukrajinu nije prihvatljiv – dodaje ovaj doktor ruske i istočno-europske povijesti..

Po njemu, razglog za ovaj rat je pomalo neshvatljiv i suprotan činjenici da je Putin u ekonomiji, kroz izvoz jako vezan za zapad i umrežen u koruptivnu hobotnicu koja ima krakove i u Europi.

Pomoć volontiranjem

- Napad je bio iznenađenje za brojne eksperte koji su danima prije pričali o svemu, ali i za mene. Moj je dojam da se puno stvari iz povijesti 20. stoljeća ponavljaju sada. Na umu imam Njemačku nakon poraza u 1. svjetskom ratu. Ruska invazija u Gruziji je bio prvi značajan događaj nakon kojeg se povlačila paralela Hitler – Putin. Putinov režim je autoritarnm ali jako vezan za gospodarstvo Europe, građen europskim novcem i korupcijom. Recimo, njemački kancelar Schroder je bio glavni u Gaspromu, ruskoj plinskoj tvrtki. Sve je to povezano s novcem, a ovaj potez poništio je taj odnos i čitav sistem. Ono što je još važno je da se Putin nakon 22 godine na vlasti u nekom trenutku počeo zatvarati u čahuru, a zadnjih par godina se previše okrenuo prema povijesti. On ima sve što novcem može kupiti; dvorce, jahte, baš sve, a sada je poželio postati i povijesna osoba. Može se pratiti ta njegova ideološka radikalizacija njega i njegovog okruženja koja je postala iracionalna. Korumpirani Rusi su neko vrijeme mogli kontrolirati te fašističke elemente koji su se budili u Rusiji, no kada je ta fašizacija okupirala i sam vrh vlasti, sve je eksplodiralo u trenutku.

Čak su i stanovnici počeli koristiti tu fašizaciju. Kada me pitate zašto Putin Ukrajince naziva fašistima, smatram da je riječ o paralelnom svijetu u kojem on živi, koji je iracionalan i tu argumenti nemaju utjecaj – dodaje.

Kako će Ukrajinci u Zagrebu pomoći sunarodnjacima?

- Imamo veliku podršku i pomoć Hrvata. Već par udruga skupljaju pomoć za Ukrajinu, jedna od njih je 'Dobro dobrim', oni su puno pomagali Baniji nakon potresa. I sam sam volonter u tom projektu. Imamo i podršku ukrajinskog Veleposlanstva, ministarstva, Grada Zagreba. Sakupljamo pomoć za civile koji doalze iz Ukrajine. Prije par dana došle su nam obitelji iz Harkova i Odese i putali smo ih za dojmove u Hrvatskoj, rekli su da takvu otvorenost nisu vidjeli niti doživjeli u Rumunjskoj ili Mađarskoj iako im i tamo puno pomažu. No, Hrvati su, kazali su, iznimno empatični prema izbjeglicama jer su i sami to prošli – dodao je na kraju razgovora Volodymyr Ryzhkovsky.