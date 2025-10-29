Hrvatska poslovna konferencija osvojila Kopenhagen: Future Tense po prvi put izvan Hrvatske

Nakon pet uspješnih izdanja u Zagrebu, poslovna konferencija o budućnosti poslovanja Future Tense otvorila je novo tržište i po prvi put se održala u danskoj prijestolnici Kopenhagen, gdje je okupila ključne predstavnike poslovne i akademske zajednice.

Iza uspješnog prvog inozemnog izdanja, stoji zagrebačka agencija Komunikacijski laboratorij, u suradnji sa strateškim partnerom Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS). Fokus konferencije bio je na temama od geopolitičkih promjena, utjecaja umjetne inteligencije na poslovanje do budućnosti zdravstvenog sustava. Posebnu pažnju posjetitelja privukla je tema New World Order o ulozi Europe u svjetskom poretku moći, o kojoj je govorila Daria Dasha Krivonos, direktorica CIFS-a.

Krivonos je istaknula važnost ove konferencije za sve lidere koji žele razumjeti megatrendove i njihov utjecaj na buduće poslovne modele te objasnila: “Dok se mijenja svjetski poredak koji poznajemo već više od sto godina, važno je pažljivo promisliti kakav želimo da bude novi. Novi odnosi, savezi i ravnoteže moći stvaraju se upravo sada i oblikovat će svijet u desetljećima koja dolaze.”

Osim geopolitičkih tema, konferencija je obuhvatila i predavanje futurologa Gerda Leonharda, koji je savjetovao kako prepoznati i iskoristiti poslovne prilike u svijetu stalnih promjena. Sofie Hvitved, direktorica za medije i inovacije u CIFS-u govorila je o nužnosti promjene načina razmišljanja o poslovanju u vremenu umjetne inteligencije, dok je Bogi Eliasen, izvršni direktor zaklade Movement Health, predstavio koncept javnog zdravstva u kojem je prevencija temelj sustava.

Uspjeh konferencije na skandinavskom tržištu, poznatom po visokim standardima, dokazao je kako za kvalitetan sadržaj, relevantne teme i profesionalnost organizacije ne postoje granice. Tom prilikom direktorica agencije Komunikacijski laboratorij, Manuela Šola, zaključila je: “Ovo je važan trenutak za Future Tense jer potvrđuje relevantnost konferencije na europskoj razini. Poziv strateškog partnera CIFS-a otvorio nam je vrata skandinavskog tržišta i priliku da naš autorski projekt podijelimo s novom poslovnom zajednicom. Svako novo iskustvo na inozemnom tržištu, od vlastite konferencije do vođenja komunikacije od Baltika do Ukrajine za globalne kompanije poput Microsofta, nudi nam neprocjenjivo iskustvo i znanja za daljnji razvoj konferencije, ali i poslovanje agencije.“

Uz hrvatske partnere poput KONČARA, Future Tense Kopenhagen podržale su i ugledne danske institucije, poput Tehničkog sveučilišta u Danskoj i Sveučilišta Aalborg, što potvrđuje njezin snažan međunarodni potencijal i konkurentnost na europskom tržištu.

Ivan Paić, član Uprave KONČARA, naglasio je da “europski put prema energetskoj neovisnosti počiva na elektrifikaciji, obnovljivim izvorima energije te modernizaciji i digitalizaciji elektroenergetske mreže. Ti su procesi temelj za održiv, stabilan i konkurentan elektroenergetski sustav. Zahvaljujući bogatom iskustvu i ekspertizi u području prijenosa i distribucije električne energije, obnovljivih izvora, pametnih mreža i sustava za pohranu energije, KONČAR aktivno doprinosi izgradnji otporne i održive energetske budućnosti Europe.”