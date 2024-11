Hrvat potaknuo raspravu o tome kako nas 'varaju' na blagajnama, ljudi mu odgovaraju: 'Mučiš ljude'

Bilo da su kune ili sada euri, znamo kako se 'operira' u dućanima. Brojne su analize napravljene i utvrđeno je da trgovine uzimaju veliku zaradu na novcu koji se ne vrati kupcima. Naravno, nije to ponekad namjerno i tu se radi o malim količinama novca kao što su cent ili dva, ali to je bilo dovoljno da se povede rasprava na Redditu gdje se jedan građanin požalio na to kako mu trgovci nisu željeli vratiti jedan cent.

- Zašto se ne vraća jedan cent? Koliko ja znam mora ti se vratiti jedan cent nazad jer to isto dođe kao da daješ blagajniku 8 lipa jer eto. Puno puta se dogodilo da blagajnici s kioska ne vraćaju jedan cent. Znam da ispadam loš, ali na 100 transakcija bacati 1€ -napisao je. U komentarima se na to povela rasprava pa su mu se mnogi javili. Neki su se složili, a neki ga pak osudili.

- Ako si takav, traži, neće te odbiti. Možda ti vrati u duplo pa si u plusu par dana, jedan je od komentara. - Meni vrate nekada pet, a nekad ništa (cijena je X,99) Ne bi se ni meni dalo svaki put točan iznos centa, a realno nikome se ne nosi 50 kovanica u novčaniku krajem tjedna - komentirao je drugi. - Plati karticom - jedan je od prijedloga. Drugi se nadovezao na cijelu temu: - Nije problem kada su zaokruživali na .99 tada, ali brate danas, nije isto jedan cent i jedna lipa. Nisu blagajnice krive da su cijene .99, a jedino njih mučiš ako tražiš jedan cent nazad.

U Austriji i Njemačkoj nije takva praksa, barem tako tvrdi jedan komentator. Tamo se navodno vraća svaki cent. Hrvati su i na to reagirali: - Mislim da bi u Njemačkoj trgovac nadrapao da ne vrati jedan cent i da ga netko prijavi. Ne pita čovjek za Austriju i Njemačku nego za ovu balkansku zemlju. Na cijelu temu izašao je i zanimljiv zaključak: - Zbog ovih stvari će doći potpuna digitalizacija, neprimjetno, bez puno pompe. Svaki građanin će dobit obavijest da preuzme svoj digitalni novčanik, ako već ne koristi bankovne kartice i s tim novčanikom će sve plaćati, a trgovci će biti dužni koristit POS. Kraj priče. Kao digitalni tv signal, kupi dig. prijamnik ili nećeš više gledat tv, analogni se gasi - napisao je korisnik.

