Hrebac: Propadne li Sberbanka, sva sredstva će se staviti na raspolaganje. Mi to radimo najbrže u EU

Današnja gošća studija Večernji TV je direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita (HAOD) Marija Hrebac.

Emisiju vodi Petra Maretić Žonja.

Podsjetimo, Sberbanci Hrvatska su nametnute sankcije u obliku dvodnevnog moratorija za poslovanje.

Večeras ističe dvodnevni moratorij za klijente Sberbanke. Je li poznato što nakon toga?

- Moratorij je instrument sanacije, on je jedan pozitivan indikator da Jedinstveni sanacijski odbor razmatra sanaciju kao opciju za rješavanje Sberbanke. Za očekivati je da će Sberbanka nadamo se završiti u sanaciji, a ne u stečaju. Sanacijski mehanizam je mehanizam kojim se očuva kreditna institucija koja je dovoljno značajna na tržištu. Drugi važan element je da kreditna institucija koje ode u sanaciju u Hrvatskoj nikad nije završila u stečaju.

Imaju li štediše razloga za brigu?

- Nemaju, i to zbog moratorija jer se razmatra sanacija. Ako to ne uspije, postoji i sustav za osiguravanje depozita koji u Hrvatskoj postoji više od 20 godina. Dosad propalo oko 30 kreditnih institucija, a mi smo dosad isplatili preko 200.000 klijenata s 5,5 milijardi kuna štednje.

Ukoliko banka propadne, u kojem periodu mogu štediše računati na taj novac?

- Mi to radimo najbrže i najbolje među EU osiguravateljima, imamo dovoljno sredstava na raspolaganju. HAOD je tu ulogu proteklih nekoliko godina izvršila u roku od sedam dana nakon izvršenja postupka. Nema nikakvog razloga za brigu, mi smo to već napravili 31 puta i stavit ćemo sva sredstva na raspolaganje. Pripremamo li mi isplatu za 7.000 računa ili 70.000 računa, nama je isti posao. Sve članice će od 2024. godine morati to napraviti u roku od sedam dana, no mi to već radimo.

Koliki je ukupni iznos štednih uloga u Sberbanci?

- Radi se o 3,8 milijardi kuna osigurane štednje i radi se o nešto manje od 70.000 osiguranih deponenata. Moratorij nije bez razloga proglašen. Mi smo donedavno sami provodili sanaciju. Kako će Jedinstveni sanacijski odbor odlučiti, teško je reći, no za mene je moratorij pozitivan indikator koji je nama signal će doći do dobre odluke i sanacija.

- Ne bih ulazila u špekulacije koji će se instrument sanacije provesti. Koji god se primjenjuje, on je strogo pod nadzorom EK i Jedinstvenog sanacijskog odbora, a vjerujem da će svaki instrument biti dobar za Sberbanku i korisnike. Ako dođe do sanacije, za klijente se ne mijenja ništa. I ranije su klijenti mogli do svojih računa, a mi smo sanaciju u slučaju Jadranske banke završili prodajom i ništa se nije promijenilo. Mi smo ovdje u najcrnijem scenariju i tada mi garantiramo da će svi klijenti moći do svojih sredstava.

Što je s onima koji imaju kredite u Sberbanci u slučaju stečaja?

- Ne prestaju obaveze klijenata prema banci, nema zamrzavanja. Ako banka ode u prisilnu likvidaciju, razlika je samo da će ta sredstva ići na račun banke u stečaju, ali i dalje unovčavanju imovinu banke i namiruju vjerovnike.

Jedan slučaj se dogodio kod djevojčice Kiare Goršić iz Šibensko-kninske županije. Oko 6 milijuna kuna koje je prikupljeno za njeno liječenje zamrznuto je u Sberbanci, pa hoće li se moći napraviti iznimka?

- Ovdje se jednostavno radi o višoj sili. Upravo je moratorij taj mehanizam da ne bi panika prouzročila stvarne probleme banci. Ne može se napraviti iznimka jer to mora vrijediti za sve. Podsjetimo, nije stavljen moratorij na dva mjeseca, već dva dana i sigurna sam da se neće ništa dogoditi.