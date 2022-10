Grmoja: HDZ je potučen do nogu; Habijan: Oporba koristi Kovačevića za svoje ciljeve

Bivši sef JANAF-a Dragan Kovačević svjedočio je danas pred Antikorupcijskom vijećem u Saboru, a Damir Habijan (HDZ) navodi kako ne tko je i kada iz HDZ-a rekao da želi spriječiti sjednicu Antikorupcijskog vijeća.

U emisiji HTV-a "Otvoreno", Habijan je dodao kako je on već na 24. sjednici Antikorupcijskog vijeća istaknuo da dvoji da zaključak o saslušanju nije sukladan niti odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća, niti o Poslovniku Hrvatskog sabora, ali ni Poslovniku o radu Nacionalnog vijeća. Naglasio je kako je na radnom sastanku najavio da će uputiti prijedlog, odnosno zahtjev za davanje mišljenja nadležnom saborskom odboru.

Nikola Grmoja (Most) rekao je kako Antikorupcijsko vijeće, kao jedino tijelo u Hrvatskom saboru ne može saslušavati, dok sva ostala tijela mogu to činiti. To je, po njemu, jedan apsurd i smiješno tumačenje.

SDP i Zeleno-lijevi blok uputili su zahtjev za ocjenu ustavnosti oko tumačenja Poslovnika. Mirela Ahmetović (SDP) naglasila je da očekuje pozivan ishod, odnosno da doneseni zaključak nije u skladu s Ustavom niti s Poslovnikom.

Neobičnim je opisala da se HDZ-ova većina od početka držala tvrdnje da sazivanje Antikorupcijskog vijeća i saslušanje sugovornika nije u skladu s procedurom. No, kada su saslušali oporbene zastupnike, predsjednika Kluba SDP-a i ostale zastupnike, shvatili su da su potpuno u krivu te prebacili priču da nije dobro saslušavati čovjeka koji je pod optužbom USKOK-a.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Dragan Kovačević

Hrvoje Zekanović (HDS) naveo je kako su Sandra Benčić i ostale kolege potvrdili da je zahtjev Damira Habijana u redu. Naglasio je kako je na sjednicu Antikorupcijskog vijeća pozvan čovjek koji je osumnjičen za korupcijska djela. Također, rekao je kako je oporba u Hrvatskom saboru s današnjim događanjem sama sebi srušila kredibilitet. Poručio je i da je Dragan Kovačević danas iznio dosta neistina.

Habijan je istaknuo kako nije istina da se HDZ bojao saslušanja Dragana Kovačevića. Ahmetović je kazala da je smiješno kako Zekanoviću smeta svjedočenje Kovačevića, koji bi mogao otkriti neke stvari.

Grmoja tvrdi da je Kovačevićevo izlaganje samo početak priče i da će se otkriti što se sve radilo s INA-om. Habijan je rekao ako Grmoja ima bilo kakve informacije, onda je njegova dužnost to prijaviti nadležnim tijelima.

Zekanović je naglasio kako oporba radi protiv nacionalnih interesa, a Habijan dodao kako Kovačevića koriste za svoje ciljeve. Također, Zekanović je sjednicu nazvao "Grmojinom igraonicom".

Ahmetović je poručila kako je njoj bitan odgovor na pitanje je li Andrej Plenković sugerirao potpisivanje memoranduma kojim se predaje hrvatska nafta Mađarima. Dodala je da je nedvojbeno potvrđeno da jest.

Grmoja je dodao kako je HDZ danas potučen do nogu. Poručio je kako saslušanja idu dalje, a Habijan je istaknuo kako nitko neće sprječavati daljnja saslušanja.