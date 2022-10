UŽIVO Nova prepirka Zekanović vs. Grmoja: 'Bolje bi bilo materi i ćaći da te se riješe'

U Saboru se danas održava 25. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, odnosno, Antikorupcijskog vijeća.

Uoči sjednice Antikorupcijskog vijeća sastao se saborski Odbor za Ustav.

Vladajući su tvrdili da saslušanje pred Antikorupcijskim vijećem – nije u skladu sa zakonom, oporba smatra da je riječ o pokušaju skrivanja posljedica afere. No oporba je neprestanim traženima stanki uspjela razvući sjednicu Odbora za Ustav do početka vijeća, a odluka još nije donesena, stoga je Antikorupcijsko vijeće počelo.

11:58 Zaredalo se traženje stanki. Usuglašeno je da će se dalje nastaviti sa sjednicom.

11:40 Hrvoje Zekanović je tražio povredu Poslovnika pa je opet zaiskrilo između njega i Grmoje. "Nećete me se riješiti", rekao je Zekanović Grmoji. "HDZ-u bi bilo najbolje da vas se riješi", uzvratio mu je Grmoja. "Bolje bi bilo materi i ćaći da te se riješe", rekao je Zekanović.

11:30 'Spomenuli ste da su svi ministri u svim Vladama na vas vršili pritisak da se napravi spojnica rafinerije Sisak prema naftovodu Janafa. Nije mi jasan ovaj dio gdje se predstavljate kao da ste vi cijelo vrijeme to sprječavali, iako postoji indicija da ste bili zagovornik te ideje. Što vas je na kraju spriječilo da vi donesete odluku da Janaf neće ići u to i tako zaštitili nacionalne interese? Zašto ste sudjelovali u pregovorima o memorandumu, a sami kažete da ima 10 godina povijesti pritisaka, ako se s njime niste slagali? Ono što je važno hrvatskoj javnosti, a na što izbjegava odgovoriti i Plenković i Filipović i bivši ministar Ćorić, po kojoj cijeni se nafta iz Hrvatske izvozi u Mađarsku iz razdoblja otkad je počela do danas?, upitala je SDP-ova Mirela Ahmetović.

'Janaf je dioničko društvo, satkano od puno dioničara, i ono nije u državnom vlasništvu. Prije svega, skrbite o dioničarima, ali imate priču da je to bio čisti komercijalni ugovor, on bi se sastojao između dva trgovačka objekta, a ovdje se umiješala Vlada. Donesen je takav memorandum, neću uopće ulaziti u to je li to koruptivno ili nije', rekao je Kovačević.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 06.10.2022., Zagreb - U Saboru je pocela 25. sjednica Nacionalnog vijeca za pracenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.na kojoj se raspravlja o upravljanju trgovackim drustvom INA d.d. Od pozvanih na sjednicu je dosao samo Dragan Kovacevic, optuzen u aferi JANAF za primanje mita, namjestanje poslova i nezakonito pogodovanje. . Photo: Patrik Macek/PIXSELL

11:08 'Nisam ovdje došao ni kao pokajnik, ni kao ne znam što. Došao sam ovdje radi javnosti. Spreman sam na svakakva pitanja. I na uvrede i na provokacije, pa i neugodna pitanja. Samo se nadam da ćete mi dozvoliti reći sve što mislim da trebam reći', rekao je Kovačević

Napomenuo je kako se uvdje neće braniti, kako će se braniti samo na jednom mjestu, a to je sud. 'Istina je malo drugačija od one koja se čuje u javnosti, a to je uglavnom strana tužitelja', napomenuo je Kovačević.

'Ja sam bio u uredu Andreja Plenkovića jedan put. Ministar je vršio određene pritiske na nas da potpišemo taj memorandum, ali moram vam reći da je tako bilo i 10 godina ranije, bilo je pritisaka od svih ministara, pa i onih iz Milanovićeve Vlade. Kako koji ministar dođe, tako počinje novi pritisak', rekao je Kovačević. Dodao je kako je to slušao godinama iako je pokušavao jasno reći da to nije dobro za energetsku strategiju zemlje.

'Na tom sastanku je bilo šest ljudi. Za stolom su sjedili magistar Plenković, Ćorić, ja, dva savjetnika magistra Plenkovića za pravna pitanja, jedan za energetiku Ine i zamjenica predstojnica Ureda, Tena Mišetić. Ona je sjedila za glavnim stolom, a mi za okruglim stolom. Ja sam pozvan na konzultacije da kažem što mislim o tome. Ja sam rekao da to nije dobro za energetsku sigurnost, nacionalnu sigurnost Hrvatske, da što se tiče korporativnog dijela za Janaf, da je to jako dobro, ali da mislim da su energetski nacionalni interesi iznad korporativnih interesa društva. Doktor Ćorić je, onako, i hoće i neće, a ja sam rekao da taj memorandum u tom obliku ne mogu potpisati. Magistar Plenković je doktoru Ćoriću rekao da taj memorandum ide. Sastanak je protekao u dosta tmurnoj atmosferi', rekao je Kovačević.

11:03 Grmoja je Kovačevića zamolio da iznese svoja saznanja oko uloge premijera Plenkovića, bivšeg ministra Ćorića oko preusmjeravanja nafte Mađarskoj, što je dovelo do gašenja Rafinerije nafte Sisak. "Možete li tu svoju priču potkrijepiti određenim dokumentima?", upitao je Grmoja.

Kovačević se uvodno se predstavio, posebno naglasivši da je doktor ekonomskih znanosti, a prije utamničenja, kako je to sam nazvao, bio je predsjednik Uprave Janafa. Istaknuo je kako je bio uspješan, po smo mišljenju.

"Što se tiče poslovanja išlo je u smjeru da smo puno investirali da bi Hrvatska danas bila energetski puno bolja nego prije tih investicija. Napravili smo gotovo milijun tona skladišnog kapaciteta za vrijeme mog mandata. Napravili pravce, povezali cijeli sustav, sve je to trajalo devet godina i u jednom trenutku kad je sustav došao na svoje, onda mi je došla milicija", rekao je Kovačević, dodavši da se na sastanak Vijeća nije došao braniti.

'Taj memorandum je političko pitanje, on je politički papir. Ina i Janaf su se mogli dogovoriti, međutim, čim je ministarstvo potpisnik tog memoranduma, ono je dobilo političko svojstvo. Istina je da ni ministar Ćorić nije bio baš za to da se potpiše. Nekoliko je puta ugovor dolazio do nas, bez ikoga iz ministarstva. Svi su odugovlačili s potpisom, jer su imali osjećaj da to nije dobro', rekao je Kovačević.

Video: Zaiskrilo na Odboru za Ustav