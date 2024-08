Grlić Radman o 'špijunu' i zadržavanju Severine na granici: 'Takva praksa treba prestati'

Navodno uhićenje "hrvatskog špijuna" u Beogradu, o čemu su informaciju objavili mediji u Srbiji, komentirao je hrvatski ministar vanjskih poslova. – Nemamo doista nikakvih saznanja, i mi smo to pročitali u medijima. U kontaktu smo s našim veleposlanstvom u Beogradu, niti znamo tko je, niti zašto uhićen. Čim nešto doznamo, izvijestit ćemo javnost – rekao je popodne ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

– Zapadni Balkan nam je jako važan, politička stabilnost, sigurnost, važni su nam dobrosusjedski odnosi, prije svega sa Srbijom, s kojom ćemo uskoro imati uskoro razgovore nastavno na moj susret s ministrom vanjskih poslova Đurićem u Novom Sadu u srpnju, kako bismo na razini državnih tajnika ponovno rekapitulirali sva otvorena pitanja i to će biti strateški dokument na temelju kojega će se raditi i hodogram rješavanja tih otvorenih pitanja. U interesu je to obje države, u interesu mira i stabilnosti. Srbija ima veliku odgovornost kada je riječ o nestalima, zatim procesuiranju ratnih zločina, kao i odšteti logorašima, jer to nisu samo pitanja bilateralne prirode, već i humanitarna, civilizacijska – poručio je ministar.

Kazao je i kako se Severina Vučković nije obratila Ministarstvu, ali i da je s kolegom Đurićem već razgovarao o tome da bi takva praksa zadržavanja trebala prestati. – Upozorio sam na pitanje slobode kretanja i slobode govora – poručio je.

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić u ponedjeljak je ponovio tvrdnje srbijanskih medija da je na području Beograda uhićen ''hrvatski špijun'' i potvrdio je da je na granici s Hrvatskom zbog verbalnog delikta zadržana pjevačica Severina. Naime, srbijanski mediji u ponedjeljak pišu da je srbijanska Sigurnosno-informativna agencija (BIA) u suradnji s drugim agencijama uhitila "hrvatskog špijuna".

VEZANI ČLANCI:

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova za Hinu je reklo da nemaju informacije o tom slučaju, niti potvrdu da se on "uistinu dogodio". Srbijanska novinska agencija Beta, s druge strane, piše da je Dačić "potvrdio" uhićenje osobe koja je špijunirala za Hrvatsku. Srbijanski ministar potvrdio je i kako je srbijanska policija na granici zadržala hrvatsku pjevačicu Severinu te da je to učinjeno na temelju popisa "verbalnih delikata". "Severina nije ni privedena ni uhićena, niti joj je odbijen ulazak u Srbiju, ali je zadržana zbog kontrole", rekao je Dačić. Beta piše da je ministar najavio da će zatražiti "ukidanje" popisa ljudi koji su počinili verbalne delikte.

Severina je u ponedjeljak priopćila da ju je granična policija nakon zaustavljanja prvo prisilila da čeka u automobilu nekoliko sati, potom su 45 minuta pregledavali njezino vozilo, pa je odveli na ispitivanje o temama poput genocida u Srebrenici, Jasenovcu, njezinoj podršci prosvjedu protiv iskapanja litija, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i drugim.

Severina je nakon toga zatražila svoje dokumente i vratila se u Hrvatsku. Poručila je da u Srbiju više neće "dok je onaj diktator na vlasti". "Onaj koji je trenutačno na vlasti u Srbiji neće mojim maltretiranjem skrenuti pažnju s problema koji more Srbe u Srbiji", kazala je.

Navodno uhićenje "špijuna" i zadržavanje Severine događa se dan nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu objavio da se sastao s odvjetnikom Nemanjom Berićem, kojeg su hrvatske vlasti uhitile zbog snimke s pročetničkim srpskim pjevačem Bajom Malim Knindžom. U Vučićevoj verziji Berić je uhićen "samo zato što je Srbin". "Obećao sam Nemanji i njegovoj supruzi Jani da ćemo na neki od sljedećih koncerata Baje Malog Knindže ići zajedno", napisao je srbijanski predsjednik u nedjelju o glazbeniku koji slavi ratne zločine.

FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ