Grbin: Plenković ima ružičaste naočale. SDP nudi dugoročno rješenje za umirovljenike

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u nedjelju, u povodu Svjetskog dana starijih osoba, da je u Hrvatskoj najveći problem što mirovine kontinuirano kaskaju za inflacijom te naglasio da u SDP-u za to imaju dugoročno rješenje kako bi umirovljenici mogli živjeti dostojanstveno. Problem je, kaže, još veći jer je inflacija kada je riječ o hrani veća od prosječne inflacije, što najmanje mirovine čini još manjima. Stoga je, dodao je, važno potpuno promijeniti pristup mirovinskoj politici, kako bi mirovine konačno bile temelj za dostojanstven život starijih.

Prema prijedlogu SDP-a, treba primijeniti dva elementa - promjenu načina usklađenja i trajni dodatak. Kada je riječ o promjeni načina usklađenja, to znači da će, pojasnio je Grbin, umjesto mješavine inflacije i rasta prosječne plaće, to biti jedan od ta dva faktora - i to onaj koji je povoljniji. "To će osigurati da u vrijeme visoke inflacije mirovina ne gubi vrijednost, a u vrijeme kada je inflacija niža, a plaće rastu brže, da mirovine prate rast plaća. Na taj način osiguravamo da se mirovine trajno usklađuju sa standardom i troškovima života u Hrvatskoj", naglasio je.

Međutim, dodao je, to u ovom trenutku nije dovoljno, jer su mirovine tek na 40 posto prosječne plaće i zato SDP želi uvesti trajni dodatak, kao trajno povećanje mirovine koji će kompenzirati izgubljeno vrijeme. U prvoj godini mandata je to 10-postotno povećanje, a nakon toga pet, pet, pa pet itd. dok se ne dođe do toga da je mirovina više od 50 posto prosječne plaće, naveo je i dodao da bi do 2028. mirovine trebale doći na 750 eura.

"Međutim, ako inflacija nastavi i ako budemo drugi u euro-u-zoni po stopi inflacije, onda će to morati biti i više", dodao je. Grbin je na konferenciji za novinare rekao i da SDP-u u ovom trenutku razgovori o predizbornim koalicijama nisu prioritet.

Plenković vidi jednu Hrvatsku, a u drugoj ljudi žive

Komentirajući ocjene premijera i predsjednika HDZ-a da je oporba "jalova i bezidejna", Grbin je rekao da neka se odluči i on i u HDZ-u jer, s jedne strane, kažu da zbog oporbe nitko ne želi mjesto glavnog državnog odvjetnika - onda očito nismo jalovi, a s druge strane, Plenković ima ružičaste naočale.

"I da, u pravu je kada govori o dvije Hrvatske - jedna je ona koju on vidi, a druga kako ljudi zaista žive", rekao je. "On ima ružičaste naočale, a ja vidim što se u Hrvatskoj događa i želim to promijeniti", kazao je i dodao da će fokus kampanje za SDP biti programi, ali i borba protiv korupcije jer "džaba fantastični programi i ideje ako će novac završavati u džepovima takvih poput Frane Barbarića i ljudima koji su s njim povezani".

Komentirao je i nabavku Rafaela te pozvao Vladu da objasni kako će se koristiti i koliko će to još koštati, a bilo bi, dodao je, zanimljivo vidjeti i kako odgovaramo na druge izazove modernog ratovanja poput opasnosti od dronova za koje nitko ne zna.

Po Grbinu, raspuštanje Sabora bi trebalo biti sutra jer, kako kaže, ova Vlada ne može odgovoriti na izazove s kojima se Hrvatska suočava, a SDP ima bolje ljude i programe.

Pokazat ćemo što što nudimo i znamo, a i naši eu-parlamentarci su odlično odradili posao, za 5 plus, i to će građani honorirati, rekao je. U SDP-u je danas održana izborna konvencija Foruma seniora SDP-a, a za predsjednika je izabran Ivo Jelušić.