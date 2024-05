Mamila je muške uzdahe, žene su kopirale njen stil: Ovako danas izgleda ikona 80-ih koja se nedavno razvela

Pjevačica Kim Wilde početkom osamdesetih bila je jedna od najvećih zvijezda pop-glazbe, s brojnim hitovima kao što su "Kids In America", "Cambodia" ili "You Keep Me Hangin' On". Pjevačica je rođena kao Kim Smith u Londonu, 1960 godine, te danas ima 63 godine. Premda je bila na vrhuncu popularnosti u prošlom stoljeću, Kim i dalje nastupa. Dosad je izdala 12 albuma, a posljednji nazvan "Snapshots" izašao je 2011. godine. Ukupno je prodala 10 milijuna albuma i 20 milijuna singlova, a za veliku većinu materijala zaslužni su bili tata Marty, i sam rock-glazbenik, i brat Ricky.

Exclusif - Kim Wilde en concert au Colisée dans le cadre de sa tournée European Tour 2024 à Roubaix le 10 février 2024. © Stéphane Vansteenkiste/Bestimage Exclusive - For Germany call for price - Kim Wilde in concert at the Colisée as part of her European Tour 2024 in Roubaix on February 10, 2024. Photo: VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE/BESTIMAGE Foto: STEPHANE.VANSTEENKISTE

U slobodno vrijeme bavi se i vrtlarstvom. Emisije o vrtlarenju vodila je na BBC-u i Channel 4., a 2005. osvojila je zlatnu nagradu za svoj vrt na izložbi cvijeća Chelsea Royal Horticultural Society. Kako je prije nekoliko godina kazala britanskim medijima, vrtlarstvo je zavoljela nakon živčanog sloma na vrhuncu karijere.

Prije nekoliko godina našla se na naslovnicama svjetskih medija kada je tvrdila da je vidjela izvanzemaljce.

– Bila sam u vrtu s prijateljem i suprugom dan nakon što je umro Michael Jackson i vidjeli smo dva jaka svjetla na nebu. Izgledala su poput mjeseca, ali puno veće. Lebdjela su, a onda su se počela brzo kretati cik-cak i to je potrajalo 20 minuta. I nismo bili jedini koji su to vidjeli, o tome se pisalo i u lokalnim novinama. To mi je promijenilo život, osjetila sam povezanost sa svemirom, to me inspiriralo i donijelo mi nadu. Mislim da je to kao kad netko kaže da je vidio Boga – kazala je u razgovoru za BBC.

Godine 2022. na društvenim mrežama objavila je kako je nakon 26 godina njenom braku s Halom Fowlerom došao kraj.

- Kim Wilde i Hal Fowler žele objaviti da su se još prošle godine sporazumno rastali, a potom i razveli. Nikakva treća osoba nije uključena. Ostali su i dalje u dobrim odnosima i jedno drugome žele samo najbolje u sljedećim fazama života. Oko ove teme neće biti daljnjih komentara ili izjava - objava je koja je osvanula na Twitteru pjevačice, a dodano je i da je zajednička.

