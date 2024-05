Baby Lasagna pokazao što radi nakon Eurovizije i oduševio fanove novom objavom na Instagramu

Glazbenik Baby Lasagna razveselio je obožavatelje novom objavom na Instagramu. Naime, na svom je Storyju je objavio fotku iz glazbenog studija. Na fotki je označio Mateja Zeca člana Leta 3, koji radi i kao glazbeni producent. Upravo zbog toga su mnogi zaključili da se Marko vratio na posao i sprema nove pjesme. Njegov album ''Demons & Mosquitos'' izlazi ove jeseni, a to je najavio već ranije.

Nakon što je osvojio drugo mjesto na ovogodišnjoj Euroviziji u Malmou, naš predstavnik Baby Lasagna prvi će koncert imati u rodnom Umagu. Marko će nastupiti drugog dana Sea Star Festivala, a koncert je najavio video na Instagramu na kojem uzbuđeno vrišti.

- Brojimo dane do izlaska na pozornicu. Vidimo se za 132 sata (vjerojatno griješim, loš sam u matematici), napisao je u opisu objave.

Inače, osim Marka na Sea Staru će nastupiti još jedna od zvijezda ovogodišnje Eurovizije, Talijanka Angelina Mango.

"Rim Tim Tagi Dim“, kao i banger "La Noia“ orit će se lagunom Stella Maris, a publika će napokon dobiti priliku čuti ove megahitove uživo i zapjevati ih s izvođačima koji trenutno spadaju među najtraženije u Europi!

Baby Lasagna i Angelina Mango pridružit će se od 23. do 26. svibnja već napucanom lineupu šestog Sea Stara na kojem su Ofenbach, John Newman (u Hybrid DJ setu), Victoria iz Maneskina, Hot Since 82, Deborah de Luca, ARTBAT, INIKO, Ian Asher, Joker Out, Buč Kesidi, Senidah, Devito, Grše, Kuku$ i niz drugih atraktivnih regionalnih artista!

- Kao što je Konstrakta bila prvi domaći headliner u povijesti Exita izuzetno smo ponosni što će jedan domaći izvođač, naš Umagež, predvoditi program Sea Stara. Baby Lasagna je nevjerojatno talentiran glazbenik i sigurni smo da ćemo na festivalu proslaviti Eurovizijsku pobjedu s fanovima iz cijelog svijeta, izjavio je osnivač i direktor Sea Star i EXIT festivala, Dušan Kovačević.

Podsjetimo, Baby Lasagna je u rekordnom roku prošlog tjedna rasprodao ulaznice za tri koncerta na zagrebačkoj Šalati 12.,13. i 14. rujna.

Marko je tada kazao kako će samo tri koncerta održati na Šalati, a za sve one koji nisu uspjeli uloviti svoju ulaznicu nada se da će se vidjeti negdje drugdje tijekom ljeta.

"Sva tri showa su rasprodana u jednom danu. Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno. Hvala vam puno, jedva čekam da vas sve vidim", napisao je uz vizual na svom Instagramu.

