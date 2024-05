Susjedi u šoku nakon obiteljskog krvavog sukoba u Knegincu: 'Strašna tragedija. Nikad nitko nije radio probleme'

Velike tragedija desila se danas u poslijepodnevnim satima u Donjem Knegincu u Varaždinskoj županiji gdje je ubijen je 64-godišnji muškarac. Prema prvim informacijama u obiteljskoj kući 38-godišnjak je hladnim oružjem usmrtio 64-godišnjaka. Ozlijeđena je jedna 61-godišnjakinja. Kako doznajemo, ubojica je uhićen i priveden u Policijsku postaju Varaždin. Prema neslužbenim informacijama, sin je ubio oca i ranio majku.

Susjedi iz naselja su u šoku, neki tvrde kako nikad nije bilo problema s tom obitelji, no jedan susjed navodi kako je ubojica Denis K. (38) ipak imao nekih zdravstvenih problema, piše 24sata.

"Strašna tragedija. Mirni ljudi, dobri susjedi, nikad nitko ne bi pomislio da će se tako nešto odviti. Nikad nitko nije radio probleme. No, nešto je vjerojatno bilo kad se to dogodilo", istaknuo je susjed. "Povučen, često je šetao ulicom, a nekad je znao pozdraviti. No, on nije bio sav svoj" ističe susjeda aludirajući na nesreću koju je imao prije nekoliko godina. Tada se Denis otrovao ugljičnim monoksidom zbog kvara plinskih instalacija. "Imao je posljedice nakon toga, no nitko nije mogao zamisliti da će dogoditi krvavi sukob. Oni su govorili da on nešto radi za računalom, no što je radio nitko točno ne zna" ističe susjeda koja žali zbog smrti susjeda.

"Dragec je bio prekrasan čovjek, baš velika žal. Koliko sam vidjela susjeda je imala povezane ruke i hitna ju je odvezla", rekla je susjeda za 24sata.

