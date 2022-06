Grbin o rušenju HDZ-a na parlamentarnim izborima: Pa ne baviš se politikom da gubiš. Vjerujem u to

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u studiju Večernjeg lista. Grbin je govorio o zahtjevu za opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša, o inicijativi za potencijalnu promjenu Ustava, inflaciji, aferi u Splitu, ali i brojnim drugim temama. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

Komentirao je slučaj nekadašnje SDP-ova zastupnice u Saboru Vesne Škulić koja je objavila na svom profilu stravično iskustvo. Kako Škulić tvrdi, u noći s utorka na srijedu ju je napala osoba koja joj je pružala pomoć u domu.

"Radi se o gnusnom incidentu i neizmjerno mi je žao što je morala proći kroz to. Ružan dodatak je to da je riječ o osobi koja je trebala pomoć. Očekujem da će to istražiti policija.U našem društvu treba se dogoditi neki incident da bi se krenulo rješavati problem. Podržat ćemo zakon Vlade o asistentima. Takav zakon daje sustav kontrole", kazao je.

Zahtjev za opoziv Beroša

"To je drugi zahtjev za Beroša. Kada neki ministar napravi nešto na što treba reagirati, mi ćemo reagirati. Da Beroš dobro radi, ne bismo to radili. Preskočit ću sve što je bilo u pandemiji. U Hrvatskoj se pojavila sumnja u trgovinu organima, imali smo slučaj Čavajda. Tražili smo da ministar dođe pred saborski Odbor, ponudili smo predstavnicima vladajuće većine – hajdemo ne ići u opoziv. Tražili smo da dođe pred zastupnike i da meritorno razgovara o problemima. O problemima javne nabave, tu je i uređaj koji privatna poliklinika kupuje dva puta jeftinije nego što to plaća država. Činjenica je da je Ministarstvo zdravstva najlošije u povlačenju sredstava iz europskih fondova, u tome kako se obnavljaju naše bolnice. Gdje god zagrebete kod ministra Beroša, naći ćete probleme. Liste čekanja u sve duže, a dugovi u zdravstvu rastu", kazao je Grbin.

"Njegov nerad i nemar će u konačnici platiti građani", dodao je. "Ova inicijativa za smjenu Beroša je nužna zato što mu ni Plenković ni HDZ ne dopuštaju da dođe pred Odbor i da govori o problemima koji evidentno postoje", kazao je.

Na pitanje kako to da su uspjeli jedva sakupiti dovoljan broj potpisa kazao je: "Nužna je inicijativa i kada imamo ovakvu situaciju, oporba mora reagirati. Oni koji u takvoj situaciji ne reagiraju nisu opozicija. Ako nisi opozicija, onda si se priklonio vlasti. Oni koji ne razumiju što je posao opozicije, neka ne rade ovaj posao."

Vidite li vi možda da su zastupnici Kluba socijaldemokrata potencijalni žetončići?

"Ono što ja vidim jest da u tom Klubu ne misle svi isto i očekujem da će se zbrojiti i da će shvatiti koji je posao svih nas u opoziciji", kazao je.

Je li bilo kakvih razgovora o povratku nekih u SDP?

"Nisu svi optužili SDP za holokaust. Nisu svi iz tog Kluba postupili na isti način, niti je postupak razdruživanja bio isti za sve i to je potpuno jasno", kazao je.

Na pitanje postoji li mogućnost povratka nekih u SDP, Grbin je rekao: "Za neke su vrata sigurno otvorena, ali to nije razgovor koji ću voditi preko medija. Ako do toga dođe, razgovor će se voditi u četiri oka."

Inicijativa o potencijalnoj promjeni Ustava. Kako teku razgovori s vladajućima?

"To je zanimljivo. Pozvali su nas na razgovor, kolega Bauk je prisustvovao, dali su određeni uvid u to što planiraju promijeniti, međutim konkretan prijedlog o kojem bi trebali raspravljati s glavom i repom još uvijek čekamo. Dok ne vidimo što promjena konkretno znači, komentar ne može biti onako dubok kako ja želim. Ovo je važno područje i svaka riječ može promijeniti bit stvari, Nastupit ćemo oprezno", kazao je šef SDP-a.

"Kako mogu pregovori teći kada nismo vidjeli konkretan prijedlog", kazao je Grbin

"Ima referendumskih inicijativa koje su bile usmjerene protiv ženskih prava i tome želimo stati na kraj. Otvoreno to kažem, ali istodobno kažem da se za one referendumske inicijative koje nisu takvog karaktera, da idu protiv nekoga, olakša dolazak na referendum", objasnio je Grbin. "Sindikalne referendumske inicijative treba se olakšati", dodao je.

"Bitno je da ćemo mi to staviti na stol. Očekujem od Kluba zastupnika HDZ-a da naprave ono što su najavili i da nam konkretan prijedlog za promjenu pošalju i onda ćemo razgovarati i vidjeti hoće li se oko toga naći zajednički jezik", kazao je.

Što ako ne pronađete zajednički jezik, koja je opcija na jesen?

"Ne volim ulaziti u razgovore i pregovore s namjerom da oni ne uspiju. Želim da neke stvari koje su napravljene u našem Ustavu, a po meni nisu dobre, korigiramo. S tim ciljem ulazimo u pregovore i nadamo se da će oni uspjeti. Ali da, referendum za pravo žene na izbor je definitivno na stolu", dodao je.

Na ponovno pitanje ide li se na referendum ako pregovori ne uspiju, Grbin je rekao da su konzultirali pravne stručnjake za prijedlog promjene Ustava. "Ono što smo uputili mora biti pogodno danas, sutra za referendumsko odlučivanje", dodao je.

Na pitanje što bi trebalo stajati u Ustavu, Grbin kaže: "Žena ima pravo slobodno i samostalno odlučiti o rađanju. Država ostvaruje pretpostavke za ostvarivanje toga prava."

Dodao je da je nakon promjene Ustava potrebno i napraviti promjenu zakona. "Uputili smo prijedlog. Ovo je samo jedan dio u tom mozaiku, važan. Siguran sam da će građani, ako dođe do prikupljanja potpisa za referendum, dati podršku, i da, siguran sam da će građani i to plebiscitarno u tom referendumu odlučiti o tome da ovo pravo uđe u Ustav", dodao je.

Borba protiv inflacija

"Vlada je podbacila u tome što sa svime što radi kasni, stvari ne sagledava u potpunosti", kazao je. "Ono što je napravljeno u veljači je dobro, ali ono što sada radi je fragmentarno. Riješeno je pitanje goriva i opet na 30 dana, što nitko ne zna. Ljudi koji se bave poslom moraju nekoliko mjeseci unaprijed znati što će biti", dodao je.

Računa li SDP na osvajanje vlasti na parlamentarnim izborima?

"Politikom se prije svega bavim zato što želim nešto promijeniti. Prije ste me pitali kod promjene Ustava oko pitanja prava žena na izbor. Super i populistički bi bilo, nećemo sudjelovati u ovome, hajdemo na referendum, tamo ćemo dobiti neke političke poene, ali meni je prioritet to promijeniti i osigurati da pravo žene na izbor uđe u Ustav", kazao je Grbin.

"Međutim, činjenica je da promjene u društvu puno lakše možeš napraviti ako dobiješ povjerenje građana. A to povjerenje treba zaraditi i mi na tome radimo", dodao je.

Na pitanje voditeljice: Znači želite i vjerujete da će SDP srušiti HDZ na idućim izborima Grbin je rekao: Pa ne baviš se politikom da gubiš.

Znači vjerujete u to, da ćete biti na vlasti nakon idućih izbora?, ponovila je voditeljica. "Vjerujem, naravno da vjerujem. Ne govorim o vlasti, govorim o povjerenju građana da napravimo stvari koje su potrebne za ovu zemlju", kazao je.

Kazao je da će se razgovori s Možemo o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore voditi kada za to dođe vrijeme.

Najstarija hrvatska kulturna ustanova Matica hrvatska proslavila je 180. obljetnicu, ali nije poslala poziv predsjedniku Milanoviću. Grbin je kazao da su time pljunuli na svoju povijest.

"Zaboravili su da RH ima predsjednika, događa se. Nije Zoran Milanović prisutan u medijima i javnosti. Šalu na stranu. Stavili su se u službu politike, pljunuli su na svoju povijest, pljunuli su na sve što je ta institucija napravila do sada. Upravo time su se stavili u službu politike. Ako zoveš državni vrh, onda zovi državni vrh. Predsjednik države je dobio povjerenje građana, on je Ustavom definiran, znamo koje su njegove ovlasti. Sve drugo je je politiziranje i sebe su pokazali u pravom svjetlu", naglasio je.

Afera u Splitu

"Ovaj skandal ima nekoliko aspekata. Netko se odlučio na takvu prljavu igru uoči izbora, to je dno dna. Ova dvojica su se pokazala potpuno nedorasla i treće – Puljak suočen s ovom aferom pokušao se na sramotan način sakriti iza osobe s invaliditetom. Četvrto, umjesto da u Splitu govorimo o stvarnim problemima toga grada, sve su te teme pale u vodu", kazao je Grbin.