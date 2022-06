Hoće li postati žetončići HDZ-a? Što znače potezi Kluba socijaldemokrata koji su uzburkali ljevicu

Iako se svake srijede već neko vrijeme sastaju u Saboru i sami sebe nazivaju "progresivna oporba", stranke od centra na lijevo ipak nisu toliko složne u svom radu u zadnje vrijeme. "Odskaču" zastupnici Kluba socijaldemokrata koji su od trenutka kada su iz SDP-a izbačeni ili su otišli svojevoljno postali drugi najbrojniji saborski klub, a koji bi do sredine srpnja trebali postati i brojčano najjača parlamentarna stranka s obzirom na to da su najavili osnivanje nove političke opcije.

Socijaldemokrati "odskaču"

Pa tako "bode u oči" da su jedino socijaldemokrati od cijele lijeve opozicije nakon nedavnog sastanka s vladajućima vezano za ustavne promjene izjavljivali kako ne vide ništa sporno u promjenama i da nemaju pitanja koje bi oni otvorili vezano uz promjene Ustava, a ni uvjeta. Isto tako nije jasno hoće li podržati referendum ljevice, dođe li do njega, za uvođenje prava na izbor žene u Ustav, a u zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu upućenom u ponedjeljak u proceduru, također od dijela opozicije, nalaze se potpisi samo dvojice članova Kluba socijaldemokrata – Rajka Ostojića i Matka Kuzmanića. Jer su svi ostali iz Kluba socijaldemokrata taj oporbeni zahtjev kojim bi doveli u nezgodnu poziciju ministra Beroša i premijera Andreja Plenkovića odbili potpisati.

Štoviše, da Ostojić i Kuzmanić nisu odlučili pomoći bivšim kolegama koji su ih iz stranke izbacili prije nešto više od osam mjeseci i tako postupili drugačije od odluke svoga Kluba od zahtjeva za opozivo Beroša od ujedinjene ljevice ne bi bilo ništa s obzirom na to da bez Socijaldemokrata ni ne mogu skupiti potreban 31 potpis za takvu inicijativu. Od desnih stranaka koje također smatraju da Beroš mora otići nije se ni tražila pomoć jer je jedan od razloga zbog kojeg ljevica smatra da Beroš mora otići i slučaj Mirele Čavajde, odnosno nedostupnost prekida trudnoće na zahtjev žene do 10. tjedna od začeća te činjenica da je u mnogim bolnicama priziv savjesti pravo koje ima veću "težinu" od prava žene na izbor.

– Nisam bio na Klubu, ali sam vidio odluku Kluba. Moji kolege smatrali su da treba ići s interpelacijom. Ja sam grupi koju imamo mi socijaldemokrati javno priopćio da ću ipak dati i potpis za opoziv ministra Beroša, ali i da nemam ništa niti protiv interpelacije. Smatram da ne mogu govoriti kako Beroš treba otići, a onda ne potpisati zahtjev za njegovu smjenu – objasnio nam je bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić svoje razloge zbog čega je ipak postupio drukčije nego 16-ero njegovih kolega iz Kluba socijaldemokrata.

S druge strane, predsjednik Udruge socijaldemokrati i zastupnik Davorko Vidović kazao je u utorak kako je njihovih 16 članova odlučilo ne potpisati inicijativu za opoziv Beroša jer im nisu prihvatljivi ni svrha ni motiv.

– A bojim se da ni rezultat nije nešto što bismo trebali podržati kao oblik političkog rada – kazao je Vidović i dodao kako im se čini da je svrha te inicijative više bila stvaranje dojma da oporba radi i demonstrira nedostatak pravih političkih inicijativa i ideja. Svakomjesečni zahtjevi za ostavku pojedinih ministara, nastavio je, više nemaju nikakvog smisla.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Idu na ruku HDZ-u?

Ono što je očito je da svi u Klubu socijaldemokrata koji će uskoro prerasti u političku stranku ne razmišljaju na isti način o istim temama. A koliko su te razlike izražene i koliko će im problema stvarati u svakodnevnom radu, tek će se vidjeti.

U tzv. progresivnoj oporbi na ponašanje Kluba socijaldemokrata ne gledaju svi jednako. I dok jedan izvor kaže kako ne vjeruje da se Socijaldemokrati distanciraju od ostatka lijeve opozicije zbog HDZ-a, odnosno kako bi njima išli na ruku ili postali njihovi "žetončići", već da je to njihov način da se pokažu drukčijima od SDP-a, da ih se toliko ne vezuje s njihovom bivšom strankom.

– Čini mi se da je to njihov način da nađu svoje mjesto pod suncem – kaže jedan izvor iz lijeve opozicije.

Ima i onih koji smatraju da itekako idu na ruku HDZ-u i da zapravo samo čekaju pravi trenutak da to i pokažu.

Naši izvori bliski socijaldemokratima, kažu kako ni u Klubu socijaldemokrata ne smatraju svi da je odabrana vrsta distanciranja od SDP-a dobra i nije najbolja taktika jer tako postaju lake mete da ih se optuži da rade za HDZ. A to im, kažu, ne treba.

– Osim toga, kada se nešto takvog tipa potpisuje pa nije to potpis za Peđu Grbina. To je potpis za smjenu HDZ-ova ministra i to tako i treba promatrati – kaže naš izvor blizak Socijaldemokratima.