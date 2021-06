Ostavio dijete u autu i otišao na posao. Građani: Nitko ga nije vidio od zatamnjenih stakala

Teška je ovo tragedija za cijeli Knin, malo dijete od četiri godine je preminulo u autu i mi ćemo sutra donijeti odluku o proglašenju dana žalosti. Ja ne mogu o okolnostima stradavanja, ali znam da je otac bio jako brižan prema djetetu, stalno smo ga viđali s njim i to je užasna tragedija prije svega za obitelj a onda za sve nas - rekao nam je gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić o tragediji koja je se dogodila u utorak u Kninu.

- Iza 15 sati Šibenska policija dobila je dojavu da je u Kninu u automobilu dijete bez svijesti. Nažalost utvrđeno je da je maloljetna osoba preminula. O tragediji ne možemo dati više informacija. Očevid je u tijeku - rekao nam je glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić.

- Užasna se tragedija dogodila. Čuo sam od sugrađana da je dijete od svega nekoliko godina vrtićke dobi ostalo je u automobilu cjeli dan i preminulo najvjerojatnije od vrućine. Roditelj je otišao na posao i vjerojatno je mislio da je dijete ostavio u vrtiću jer je vjerojatno spavalo. Teško je točno znati sto se dogodilo, ali to je ono sto čujem od sugrađana. Užasna je to tragedija za obitelj koju poznajem iz viđenja, i tragedija je to za sve nas u Kninu. Vjerojatno nitko, kako sam čuo, nije primijetio dijete unutra zbog zatamnjenih stakala. Užasna tragedija - rekao nam je poznati Kninjanin kojeg smo zamolili za informaciju što se dogodilo.

Ispred mjesta gdje je dječak preminuo u automobilu okupljali su se mještani, potpuno potreseni tragedijom uglavnom nisu komentirali. - Koliko sam čuo čovjek je odveo ženu na posao i vjerojatno je uslijed tko zna čega, tko zna kojeg pritiska zaboravio da dijete nije ostavio u vrtiću. Vjerojatno je dijete zaspalo i zbog toga je ostalo u automobilu, a danas je bilo jako vruće. Navodno je majka došla po dijete i vidjela da nema djeteta i onda je navodno došao otac i vidio sto se dogodilo. Došlo mu je tada loše i jako je teško to primio. Teška je to tragedija prije svega za tu obitelj koje je brižna i dobra - rekli su nam u Kninu.

- Kako se osjećamo kad smo čuli šta se dogodilo? Pa tragedija je ovo velika i ljude treba pustiti na miru. I mi koji ih poznamo i vi novinari također - rekao je jedan Kninjanin koji je prošao pored mjesta tragedije na parkiralištu pored kninske vojarne.

Policijski automobil i automobil u kojem se dogodila tragedija mnogi su promatrali s nevjericom pokušavajući saznati sto se dogodilo. Policija je oko 19 sati završila policijski očevid, no do zaključenja pisanja ovog teksta nisu izlazili u javnost s okolnostima tragedije.

Tek su potvrdili da je tragično stradalo malo dijete i da je očevidom rukovodio šibenski županijski državni odvjetnik.

- Otac je inače vojnik koji je stalno vozio djete u vrtić ujutro. Da li ga je netko zvao zbog posla ili ga je nešto drugo pritislo pa je zaboravio da dijete nije odveo u vrtić ne znam, ali to je najteži užas koji se može dogoditi čovjeku. Bolje da ne pišete što je bilo kad je vidio što se dogodilo djetetu. Užasna je to tragedija - rekao nam je jedan Kninjanin.