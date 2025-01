Glas o bojkotu prešao granice Hrvatske, stranci na Redditu oduševljeni: 'Novčanik mi krvari nakon što sam bio tamo dva tjedna'

U Hrvatskoj se danas provodi akcija bojkota trgovina zbog visokih cijena. Pokrenula ga je inicijativa koja je krenula iz Facebook grupe "Halo, inspektore", iza koje stoji Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP), a u međuvremenu su je podržala društva za zaštitu potrošača, sindikati, političke stranke, pa i sam ministar gospodarstva. Ta inicijativa započela je porukama koje su se proteklih dana dijelile po društvenim mrežama. "Dana 24. siječnja u HR je bojkot protiv visokih cijena prehrane. Građani su pozvani da ništa ne kupuju", navodi se.

Bojkot je rezultirao time da su diljem Hrvatske trgovine bile gotovo sablasno prazne, a o akciji hrvatskih građana proširio se glas i među strancima. Na Redditu je, primjerice, nastala prava poplava reakcija stranih državljana, koji su podržali hrvatske građane u njihovom naumu da stanu na kraj trgovcima.

"Vi plaćate više za iste artikle u Aldi/Lidlu nego mi u Njemačkoj… to je ludo. I plaća nam je puno veća", napisao je jedan korisnik. A ni svi ostali nisu bili ljubazniji: "Tjestenina u Lidlu je 6,5 € u Hrvatskoj. Ista tjestenina u Sloveniji i Austriji 3,5 €. To nije logistički problem, to je pohlepa!" piše drugi. "Pohlepa velikih lanaca supermarketa u Hrvatskoj je suluda. Cijene su više nego u Švicarskoj. Nemam pojma kako ljudi tamo mogu živjeti cijelu godinu, novčanik mi krvari nakon što sam tamo proveo 2 tjedna", komentira još jedan zabrinuti posjetitelj s neke druge strane Europe.

Unatoč tome, postoje i oni koji smatraju da je bojkot, iako izražava nezadovoljstvo, samo privremena mjera koja neće dovesti do stvarnih promjena. "Ovo nije pravi bojkot. Trebamo organizirati masovne prosvjede i pokazati trgovcima da nisu iznad nas", kaže jedan od komentara. Ipak, drugi mu je pojasnio da je ovo tek početak: "Pohlepne strane trgovine žestoko udaraju po Hrvatima. Ovo je samo jednodnevni bojkot. Postoje planovi za tjedne bojkote pojedinih trgovina, a nakon tjedan dana nekoliko drugih."

Podsjetimo, podaci Porezne uprave pokazuju da je ukupan broj računa izdanih u trgovini na malo u petak od nula do 16:00 za 43 posto manji nego u prošli petak, a ukupni iznos izdanih računa manji je za 50 posto, dok je za sve djelatnosti broj računa manji za 29, a iznos za 31 posto.

U djelatnosti "Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla", u petak od nula do 16:00 ukupan broj fiskaliziranih računa bio 1.479.587, a iznos računa je iznosio je 19.573.948,68 eura. U prošli petak, 17. siječnja, u isto vrijeme ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.574.751, a iznos računa 39.247.711,69 eura. Iz podataka je vidljivo da je današnji broj računa u trgovini na malo do 16:00 u odnosu na prošli petak manji za 43 posto, dok je iznos računa manji za 50 posto. U odnosu na petak 19. siječnja prošle godine broj računa je manji za 32 posto, a iznos računa za 37 posto.

​​Za sve djelatnosti broj računa manji za 29, a iznos za 31 posto. Ukupan broj fiskaliziranih računa danas do 16:00 bio je 3.549.613, a iznos računa iznosio je 55.041.349,77 eura, pokazuju podaci PU. U odnosu na petak 17. siječnja to je 29 posto računa manje, a njihov iznos manji je za 31 posto. U odnosu na lanjski usporedivi petak, broj računa je manji za 17 posto, a iznos računa je manji za 12 posto.

FOTO Krenuo bojkot trgovina u Hrvatskoj: Građane se poziva da danas ne kupuju