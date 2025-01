Generalna proba potrošačkog bojkota apsolutno je uspjela! Nakon u petak ostvarenog psihološkog efekta na "referendumu" o

porastu cijena najgore po one protiv kojih je bojkot bio uperen je što nitko ne zna što slijedi. Kako u trgovini, tako u ugostiteljstvu, turizmu... I to je najvažnija i najsnažnija poruka koja je upućena s bojkota u petak. I bogati i siromašni potrošači ustali su protiv (neopravdanog) rasta cijena i pohlepom motiviranog rasta profita (vele)trgovaca, uvoznika, pa i proizvođača, a svakako i države koja sve to uglavnom šutke, prekriženih ruku samo promatra, držeći zakopane alate s kojima raspolažu.

Potrošači su u petak sami sebe uvjerili koliko su moćna skupina i što sve mogu kad to osvijeste te se organiziraju. Uz nikakva ulaganja, bez političara, PR stručnjaka, influensera, estradnih, sportskih i inih zvijezda, doduše uz medijsku pomoć, ali koja je bila uvjetovana samom činjenicom da su potrošači najbrojnija društvena skupina koju je nemoguće ignorirati.

Licemjerno je da sada bojkot podržavaju i vladajući i oporbeni političari s obzirom na to da su prethodno i sami prilično poskupjeli javne usluge nakon što su zajedničkim snagama sami sebi povećali plaće, kao i čitavom javnom sektoru. A da pri tome potrošači kvalitativno nisu ništa dobili. Odgovornost je veća na vladajućima utoliko što imaju alate za obračun s pohlepnicima, ali što ih manje koriste, to bolje i za državnu blagajnu, a onda i za vladajuće politike.

U petak smo svjedočili demonstraciji općeg karaktera, koja je kao takva bila neselektivna pa i nepravedna jer je bojkot pogodio i one koji to nisu zavrijedili, a okrznuo neke koji su to i te kako zaslužili. Ali ono čega se sada mnogi trebaju čuvati su selektivno ciljani bojkoti koji mogu biti upereni prema pojedinim trgovcima, proizvodima, poslovnim praksama i politikama. Tek tada mogu nastati štete. I ne, organizatori se ne trebaju bojati, ako je pošteno motiviran i valjano argumentiran, legitiman je svaki takav bojkot i ne treba strijepiti da bi mogli snositi građanskopravne posljedice za štetu koja nastane onima protiv kojih su upereni.

Sada je na svima u trgovačkom lancu da u petak izrečenu prijetnju shvate kako god žele. Iza dijela fiskaliziranih računa čije se smanjenje broji u stotinama tisuća, čitave su obitelji pa je moguće da je možda i do milijun i pol ukupan broj sudionika jučerašnjeg bojkota, koji su prepolovili promet. I toj sili nije baš pametno naći se na putu.

