FOTO/VIDEO Havarije tankera uništile prekrasnu plažu, pogledajte kako sada izgleda

Nakon havarije dvaju ruskih tankera u Kerčkom prolazu, kilometri crnomorske obale, uključujući popularnu plažu Anapa, prekriveni su naftnim mrljama. Incident prijeti da postane jedna od najvećih ekoloških katastrofa u regiji posljednjih godina. U nedjelju, 17. prosinca, dva tankera serije Volgoneft pretrpjela su teška oštećenja tijekom oluje u Kerčkom prolazu. Brod Volgoneft 212 doslovno se prepolovio, dok je Volgoneft 239 nasukao se samo 80 metara od obale u blizini luke Taman. Oba plovila, starija od 50 godina, prevozila su ukupno oko 9.200 tona (62.000 barela) naftnih derivata.

Guverner južne ruske regije Krasnodar izvijestio je da se naftne mrlje protežu desetcima kilometara duž obale, od grada Temryuk do Anape. Posebno je zabrinjavajuće stanje u području Anape, gdje su lokalni stanovnici dokumentirali velike količine nafte na plažama, ptice prekrivene naftom koje ne mogu letjeti i crne mrlje duž cijele obalne linije.

Stručnjaci iz ruskog Instituta za ekologiju i evoluciju upozoravaju da je Kerčki prolaz važno područje za migraciju dupina i drugih morskih sisavaca. Ministar prirodnih resursa i ekologije Aleksandar Kozlov napomenuo je da je dio nafte vjerojatno potonuo na morsko dno zbog hladnog vremena, što dodatno komplicira sanaciju.

Lokalne vlasti su proglasile izvanredno stanje u četiri naselja u okrugu Temryuk, angažirale više od 260 ljudi za čišćenje obale i pokrenule hitnu akciju spašavanja ugroženih životinja.

Anapa may have to forget about being called a "resort city" for a long time.



The storm is bringing more and more petroleum products to Anapa's beaches from tankers that sank in the Kerch Strait. The oil slick has already contaminated up to 35 km of coastline. Currently, the oil… pic.twitter.com/WUh5BNyieY