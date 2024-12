VIDEO Drama u Crnom moru: Tankeri tonu, nafta se izljeva u more, ljude spašavaju helikopterima

Ruske vlasti javljaju kako su oštećena dva tankera u Crnom moru. Naime, u Kerčkom tjesnacu došlo je do izlijevanja nafte nakon što su dva tankera upala u oluju te se sudarila. - Zbog nevremena u Crnom moru oštećena su dva tankera “Volgonjeft-212” i “Volgonjeft-239”. Na brodovima se nalaze posade od 15 i 14 ljudi - priopćile su vlasti. Osam članova posade broda Volgonjeft-212 izvučeno je iz vode, a nastavlja se spašavanje petero ljudi.

Organizirana je akcija spašavanja, a na mjesto događaja upućena su dva helikoptera. Evakuacija je u tijeku, a tankeri tonu - javlja RIA. Savezna državna ustanova "Pomorska spasilačka služba" i Ministarstvo za izvanredne situacije Rusije poduzimaju mjere uklanjanja nafte.

2 vessels Volgoneft-212 and Volgoneft-239 declared emergency and sinking in Kerch strait. 13 crew members on each, rescue operation is ongoing https://t.co/BFMbl0BUc8 pic.twitter.com/CdM49ZtnOh