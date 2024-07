FOTO Prvo toplinski val, a onda nagli pad temperature: Pred nama je drastična promjena vremena

Još danas i sutra u dijelovima zemlje prijeti toplinski val, no poslije toga nam stiže pogoršanje vremena. Prema vremenskoj prognozi, danas će ostati sunčano i vruće. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša temperatura ide do 35, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje malo viša. Sutra još toplije, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. No, piše DHMZ, i nestabilnije. "Od sredine dana na zapadu i sjeverozapadu unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu jači razvoj oblaka i mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji uz pojačan vjetar. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 32 i 37°C", navode.

Stoga za dijelove zemlje postoji i opasnost od toplinskog vala. Za većinu Hrvatske (osim osječke i gospićke regije koje su u zelenom), upaljen je žuti alarm koji označava umjerenu opasnost. Sutra je veći dio zemlje u zelenom. Riječka i dubrovačka regija su u žutom, dok je splitsko područje u narančastom.

Foto: DHMZ

Veća promjena vremena sprema nam se za vikend, točnije, ponegdje već u četvrtak. Vidi se to na karti koja pokazuje sedmodnevnu prognozu DHMZ-a. Potvrđuju to i prognostičari N1. Četvrtak će biti nestabilniji, stoga u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno može biti kiše i pljuskova s grmljavinom, uglavnom na zapadu zemlje. Petak će isto biti nestabilan, lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, gdje može biti izraženije oborine, prolazno pojačanog vjetra. "Subota će isto biti u znaku čestih kiše i pljuskova s grmljavinom, koji su izgledni i na području Dalmacije. Lokalno je moguće nevrijeme. Svježije, osobito u unutrašnjosti", navode. Kako se sada čini, u subotu temperatura nigdje neće prijeći 30 stupnjeva. Najtoplije, oko 28 bit će na krajnjem istoku i na jugu Dalmacije.U Zagrebu 26, u Lici 23. Nedjelja stabilnija posvuda.

