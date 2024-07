Stiže novi opasni toplinski val u Europu: Temperature bi ponegdje mogle dosezati i 45 stupnjeva!

U srpnju su se nastavili toplinski valovi diljem južne i istočne Europe, ali izgleda da se vrućina vrlo brzo širi i prema zapadnoj Europi, najavljuje stranica Severe Weather Europe. U članku o toplinskim valovima koji slijede tvrdi kako će se većina zapadne Europe uskoro suočiti s kratkom, ali intenzivnim toplinskim valom, usporedno s početkom Olimpijskih igara 2024. Topli oblak zračne mase uskoro bi trebao u dijelove Francuske donijeti temperature od +40 Celzijevih stupnjeva, a u Španjolskoj od čak +45 Celzijevih stupnjeva.

"Prema prognozama globalnih vremenskih modela, temperature će tijekom posljednjih dana srpnja biti znatno iznad prosjeka diljem južne, a posebice zapadne Europe. Najanomalnije vruće temperature predviđaju se diljem Francuske, Beneluksa i Pirenejskog poluotoka početkom sljedećeg tjedna", piše u članku.

Temperature su tijekom ovog tjedna napokon pale, ali izgleda da to neće potrajati. Sredinom srpnja se nad Europom ustalio produljeni toplinski val, koji je donio dugotrajnu vrućinu i posebno ekstremne tople noći. No, novi toplinski val se pojačava i u nekim područjima, poput Zapadne Sahare i Pirenejskog poluotoka, je već postavio rekordne temperature, pa su tako Španjolska i Portugal ovaj tjedan zabilježile vrućine od +45 stupnjeva Celzija.

"U srijedu, 24. srpnja, u španjolskom glavnom gradu Madridu (Aranjuez) zabilježeno je do +42 °C, a na području Ciudad Universitaria +42,3 °C. Bilo je puno toplije u južnoj i jugozapadnoj Španjolskoj, uključujući južni Portugal. El Granado, Španjolska, izvijestio je u srijedu o +45,6 °C. Alvega, Portugal, bila je nešto niža; maksimalna temperatura završila je na +45,5 °C", stoji u nastavku članka. U Portugalu su i dnevne najniže temperature bile rekordne, jer u gradu Portalegreu one nisu mogle pasti ispod +28,6 stupnjeva.

VEZANI ČLANCI:

Iako je Afrika navikla na visoke temperature u srpnju, ove godine one su bile povijesno visoke. Tindouf, Alžir, zabilježio je minimalnu temperaturu od +35,6 stupnjeva Celzija, najvišu ikada za postaju, a dnevni maksimum je iznosio +48 stupnjeva. Maroko je srušio nekoliko rekorda postaja svih vremena, Kasba Tadla kuhala se na čak +48,3 stupnjeva, a Beni Mallal je izjednačio svoj rekord na +47,7.

Ovakvo vrijeme trebalo bi se nastaviti, ali i proširiti diljem Europe, pa se tako od nedjelje očekuje i vrhunac toplinskog vala, koji bi se trebao protegnuti tijekom prvog tjedna Olimpijskih igara u Parizu u Francuskoj, u zadnjim danima srpnja i početkom kolovoza. Gornja granica će biti još viša, a posebno u zapadnom Sredozemlju, Francuskoj, Beneluksu i u Ujedinjenom Kraljevstvu, sve zahvaljujući toplinskoj kupoli koja se nadvila nad Europom.

Toplinska kupola je efekt koji uzrokuje intenzivne toplinske valove, koji su se događali i prošlo ljeto, a zatim se nastavili i u rujnu te listopadu, kada je bilo na tisuće vremenskih postaja u kojima su oboreni temperaturni rekordi.

Ista stvar ponavlja se i ove godine, ali ono što najviše plijeni pažnju je dugotrajnost ovogodišnjih toplinskih valova u kojima se temperature ne spuštaju ni tijekom noći. Ove godine, 21. srpnja, srušen je svjetski rekord u kojem je dnevna prizemna temperatura iznosila 17,09 stupnjeva Celzija, srušivši prošli rekord star samo godinu dana, postavljen 6. srpnja 2023. godine, za 0,01 stupanj.

Toplinski val povezan s toplinskom kupolom obično stvara lijepo i stabilno vrijeme koje je vrlo suho s minimalnim izgledima za padaline, pa čak i oblake. Takvi efekti vrlo su česti u ljeto i traju obično par dana, a znaju se proširiti i u ranu jesen, kao što je to bio primjer prošle godine. U ljetnim mjesecima takvo vrijeme stvara pogodno tlo za požare zbog razvoja suše, što se može primijetiti diljem planete. Osim požara, toplinska kupola vrlo često je kriva i za smrtonosne toplinske valove diljem svijeta, budući da užareno i suho vrijeme koje stvara obično traje jako dugo.

Tijekom trajanja toplinske kupole dnevna prosječna, minimalna i maksimalna temperatura obično su znatno iznad prosjeka, što dovodi do ovakvih rušenja rekorda, kao što se to događalo u posljednjih mjesec dana.

Iako su u nekim, već spomenutim, dijelovima Europe najavljene ogromne vrućine, to se ne bi trebalo dogoditi i u Hrvatskoj. Prema najavama u ovom članku, u kojoj je Hrvatska stavljena u grupu s ostatkom Balkana i Italijom, na ovom području temperature će se kretati od 30 do 40 stupnjeva, a u nastavku kolovoza se ne predviđaju značajnije promjene temperature, pa bi se skori toplinski val vrlo lako mogao produžiti sve do sredine mjeseca.

Upravo zato se predlaže svima da ostanu na hladnijim mjestima, te piju mnogo vode i drže se zdravije prehrane tijekom toplinskog vala, što posebno vrijedi za rizične skupine. Izbjegavajte provođenje duljeg vremena na direktnom Suncu, hranu držite u hladnjaku kako se ne bi pokvarila i izazvala trovanje, a ako baš morate izaći van obavezno koristite zaštitne kreme.

GALERIJA Ivan Rakitić i Raquel na jahti uživaju u čarima Jadrana, fanovi im poručili: 'Nema mora do našega!'