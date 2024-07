Prvo crveni alarm za dvije regije, a onda cijela zemlja u zelenom: Stiže veliko pogoršanje vremena

Vrijeme će danas biti sunčano i u većini krajeva poslijepodne vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, popodne slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak. Najviša temperatura bit će od 27 do 31, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 31 i 35°C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Upozorenja su za danas izdana zbog vjetra te toplinskog vala. Naime, narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog iznimno visoke temperature za splitsku i dubrovačku regiju. "Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", navodi DHMZ. Uz to, žuto upozorenje izdano je za riječku regiju.

Što se tiče vjetra, narančasto upozorenje izdano je za Velebitski kanal, dok je žuto za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Dalmaciju.

Sredinom tjedna, kako piše HRT, danju će ponovno posvuda biti vruće. U srijedu će biti još sunčano, uz povećanje vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu u četvrtak na zapadu i sjeveru, zatim u većini unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Prema jugu će se do petka još zadržati sunčano vrijeme, a u srijedu toplinski val uglavnom prestati. Ipak, već će u četvrtak vjerojatno početi novi toplinski val. Naime, očekuje se kako će prvi dan kolovoza gotovo diljem Hrvatske biti topliji od posljednjeg srpanjskog.

Upozorenje na toplinske valove Foto: DHMZ

Za vikend nam slijedi pogoršanje vremena. Karta koja prikazuje sedmodnevnu prognozu gotovo je sva zelena. Već u petak temperature će na sjeveru biti oko 26, na istoku do 32, a u subotu će najviša temperatura biti 30, i to na krajnjem jugu Hrvatske. Padat će i kiša, što i označava zelena boja na karti.