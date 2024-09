FOTO Poplave se približavaju Hrvatskoj, priprema se obrana: 'Na vrijeme smo reagirali'

Velike poplave pogodile su srednju Europu, a vodni val približava se Hrvatskoj

Unaprijed su proglašene redovne mjere obrane od poplava

Tijek događaja:

10:34 - Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković za N1 je u četvrtak komentirao vodostaje rijeka i moguće poplave.

“Imamo karte rizika i opasnosti od poplava. Sigurno da je ovaj jedan od pet najvećih u povijesti. Ovo se može usporediti s 2013., oko pola metra manje, zbog čega će nama biti nešto lakše obraniti se. Ali, tu smo svi mi koji se borimo protiv toga i na vrijeme smo reagirali. Neumorno se radilo prije, radit će se i sad, dan i noć. To će trajati oko sedam dana 0-24. Do sutra će se složiti obrana u Vukovaru, a do nedjelje planiramo završiti sve aktivnosti pa da se od ponedjeljka koncentriramo samo na interventne aktivnosti. Sad je više od 300 ljudi na terenu, a poslano je više od 10.000 vreća. U zalihama ćemo imati oko 100.000 vreća, ukupno ih imamo milijun i pol”, istaknuo je jučer.

10:15 - Hrvatske vode izvijestile su jučer, 19. rujna, kako je situacija u Hrvatskoj puno povoljnija u odnosu na Češku, Austriju, Rumunjsku, Poljsku i Mađarsku. Preventivno su, s obzirom na formiranje iznimno velikog vodnog vala rijeke Dunav u uzvodnim zemljama, unaprijed proglašene redovne mjere obrane od poplava za sve dionice uz rijeku Dunav i za 30-ak kilometara nasipa uz rijeku Dravu uzvodno od ušća u Dunav.

Očekuje se kako će vodostaji Dunava u Hrvatskoj biti za 40-50 cm niži nego 2013. godine, iako se pripreme za obranu od poplava u Baranji iz razloga sigurnosti obavljaju i za 20-ak cm više vodostaje. Hrvatske vode navele su u četvrtak kako se vrh vodnog vala Dunava na ulaznom profilu u Republiku Hrvatsku, u naselju Batina očekuje se tijekom sljedećeg tjedna (srijeda, 25. rujna) na razini +730-750 cm.

"U srijedu 18.9.2024. godine održane su sjednice stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije na kojima su Hrvatske vode koordinirale zajedničke aktivnosti za potrebe provedbe mjera obrane od poplava sa stožerima civilne zaštite. Nasipi na Dunavu su izgrađeni da mogu prihvatiti razinu ovog vodnog vala Dunava, ali će biti potrebna danonoćna kontrola stanja nasipa od strane stručnih službi u dužini većoj od 50 km na području Baranje u cilju omogućavanja eventualnih hitnih intervencija za potrebe osiguranja stabilnosti nasipa, što je sastavni dio svake provedbe mjera obrane od poplava kod ovako velikih vodnih valova", ističu Hrvatske vode.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:15 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u četvrtak u Wroclawu pomoć od 10 milijardi eura zemljama srednje Europe koje su pogođene katastrofalnim poplavama. “Mogli bismo mobilizirati 10 milijardi eura iz kohezijskih fondova za zemlje koje su pogođene poplavama”, rekla je von der Leyen u Wroclawu u Poljskoj, gdje zajedno s premijerima Poljske, Slovačke, Češke i Austrije obišla poplavljena područja.

Istaknula je da sada treba iskoristiti sva raspoloživa sredstva. U prvom redu tu je Fond solidarnosti, koji se može koristiti za obnovu infrastrukture, poput cesta, željeznice, mostova i slično. “Ali, mislim da to neće biti dovoljno s obzirom na goleme razmjere štete”, rekla je von der Leyen.

Drugi izvor su kohezijski fondovi, koji se inače koristi uz sufinanciranje država članica. U ovom slučaju ne bi se tražilo nacionalno sufinanciranje i sva bi sredstva dolazila iz kohezijskog fonda te bi se na taj način osiguralo oko 10 milijardi eura. “Potrebna je maksimalna fleksibilnost, a vama je potrebna brza pomoć. Stoga moramo mobilizirati kohezijske fondove na fleksibilan i ciljan način tamo gdje je najpotrebnije”, rekla je predsjednica Komisije.