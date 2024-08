FOTO Ovo je Putinovo tajno skrovište: Palača je štićenija od nekih gradova, a navodno u luksuzu uživa s ljubavnicom

Alina Kabajeva, bivša olimpijska prvakinja i navodna ljubavnica ruskog predsjednika Vladimira Putina, živi u luksuznom dvorcu u Valdaju sjeverno od Moskve, koji je Putin pretvorio u pravu utvrdu, pišu strani mediji. Naime, zbog ukrajinskih napada na ruski teritorij Putin je navodno pojačao sigurnosne mjere oko ove rezidencije, uključujući postavljanje protuzračnih obrambenih sustava.

Još je ranije, krajem srpnja ove godine, Newsweek pisao da su satelitske slike potvrdile prisutnost najmanje sedam sustava protuzračne obrane raspoređenih oko strogo čuvanog kompleksa u Valdaju. Protuzračnu obranu je potvrdio i Institut za proučavanje rata (ISW). Postavljeni su sustavi Pantsir, sustavi protuzračne obrane kratkog do srednjeg dometa, koji se obično koriste za uništavanje zrakoplova, helikoptera, projektila ili manjih nadolazećih prijetnji poput dronova. Poznati po svom NATO nadimku, SA-22 Greyhound, ti sustavi mogu presresti ciljeve udaljene između 20 i 40 kilometara.

