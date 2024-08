VIDEO Ukrajinci srušili ključni ruski most: 'Njegovo uništenje moglo bi značajno otežati Putinove operacije'

Ukrajina je uništila strateški važan most preko rijeke Sejm u svojoj operaciji u ruskoj regiji Kursk, čime je presjekla dio lokalnog okruga i ozbiljno omela opskrbu ruskih trupa. Taj most, piše BBC, bio je ključno sredstvo Kremlja za podršku svojim vojnim snagama, a njegovo uništenje moglo bi značajno otežati njihove vojne operacije.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske snage učvršćuju svoje položaje u Kursku te je naglasio da se zauzeta područja mogu koristiti kao pregovarački adut, potencijalno za razmjenu teritorija koje je okupirala Moskva. Ova operacija, koja je sada ušla u drugi tjedan, predstavlja najdublji ukrajinski upad na ruski teritorij otkako je Moskva pokrenula svoju sveobuhvatnu invaziju prije više od dvije godine.

Footage of the Ukrainian Air Force dropping the Russian-held bridge over the Seym River at Glushkovo, Kursk Oblast.



At least one fighter-launched glide bomb hit the span, destroying it. pic.twitter.com/AwDGewyJ2R