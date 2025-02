FOTO Najnovije fotografije Trumpa potaknule nagađanja: 'Zašto Bijela kuća o tome šuti?'

Nakon što su jučer objavljene fotografije američkog predsjednika Donalda Trumpa koji se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, korisnici društvenih mreža primijetili su veliku modricu na Trumpovoj desnoj ruci. - Nisam mogao ne primijetiti ovu veliku modricu na Trumpovoj ruci - samo je jedna od brojnih objava koja je potaknula nagađanja i brojne teorije.

Neki kažu kako tamna mrlja na njegovoj ruci izgleda kao 'intravenska modrica' te se pitaju bori li se Trump s nedostatkom vitamina ili je možda dehidrirao pa završio na infuziji. Drugi pak kažu kako su često vidjeli modrice po Trumpovim rukama dok neki zaključuju kako 'Bijela kuća aktivno skriva potencijalno ozbiljno zdravstveno stanje'.

- Kraljica Elizabeta imala je slične modrice na rukama kad su je izvlačili da zabavlja razne ljude u zadnjem tjednu njezina života - napisao je jedan korisnik X-a dok je drugi dodao kako je ona modrice na rukama imala dva dana prije nego je umrla.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump's hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH