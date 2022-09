Filipović: Hrvatska se zauzima za ograničavanje cijene plina koji se uvozi u EU bez obzira tko prodaje

Hrvatska se zauzima za ograničavanje cijene plina koji se uvozi u EU bez obzira na to od koga se kupovao, izjavio je u petak u Bruxellesu ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Filipović je u Bruxellesu sudjelovao na izvanrednom sastanku ministara energetike država članica EU-a, koji su razgovarali o mjerama za zaustavljanje rasta cijena energije. Na temelju rasprave na ministarskom sastanku, Europska će komisija objaviti konkretne prijedloge za borbu protiv rasta cijena energije.

“Naglasio sam da je jako važno ići na ograničavanje veleprodajnih cijena plina i to nevezano od koga se taj plin kupovao. Gotovo sve države članice raspravljale su na taj način”, rekao je ministar Filipović.

Također je rekao da je podržao uvođenje poreza na ekstradobit kompanijama iz energetske industrije “koje sada koriste ovu priliku kako bi te visoke cijene prelile u svoje profite”.

Filipović je rekao da podržava razdvajanje cijene plina od cijene električne energije te zajedničku nabavu plina na razini EU-a.

“Poseban sam naglasak stavio na to da je važno napraviti zajedničku platformu za nabavu plina na razini cijele Europske unije kako bi iskoristila svoju veličinu i na taj način utjecala na smanjenje cijena”, rekao je Filipović.

Komisija je predložila da se ograniči cijena po kojoj se uvozi plin iz Rusije. Države koje su jako ovisne o dostavi plinovodom iz Rusije, poput Slovačke i Mađarske pribojavaju se da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao na to reagirati potpunom obustavom isporuke plina prema Europi, dok drugi upzoravaju da bi on to ionako mogao napraviti bez obzira što EU odluči.

Jedna od ideja, koja ima sve veću potporu, jest da se uvede ograničenje cijena za sav plin koji se doprema plinovodima, bez obzira od kuda dolazio.

Prema diplomatskim izvorima, prijedlog da se ograniči cijena plina koji se plinovodom doprema iz Rusije nije naišla na široku potporu među ministrima.

Slijedom današnje rasprave, Komisija će u utorak na svojoj sjednici u Strasbourgu predložiti konkretne mjere i uputiti ih u zakonodavnu proceduru.

