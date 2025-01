Faktograf se ogriješio o Kodeks časti pišuči o novinaru Večernjeg Marinku Jurasiću

Vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva zaključilo je da se novinar Andrej Dimitrijević ogriješio o Kodeks časti hrvatskih novinara pišući o novinaru Večernjeg lista Marinku Jurasiću u dijelu teksta pod naslovom "Nakon sastanka s predsjednikom Upravnog suda u Splitu Josipa Rimac je znala da će dobiti žalbu", objavljenog lani 11. travnja na portalu Faktograf. Izrečena mu je opomena. Na odluku Vijeća časti moguće je uložiti žalbu Središnjem odboru HND-a.

Sporni tekst analizirao je komunikaciju putem WhatsApp-a tadašnje državne tajnice ministarstva uprave Josipe Rimac s predsjednikom Upravnog suda u Splitu Silvijom Čovićem i tadašnjom direktoricom Večernjeg lista Andreom Borošić. Rimac je 11 dana prije objave Upravnog suda doznala da će njezina žalba na odluku Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa biti prihvaćena, pa je kod Borošić vodila kampanju da se to objavi u Večernjem listu. Rimac o presudi obavještava glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića koji je najavio da će Rimac zbog toga kontaktirati novinar Marinko Jurasić. Na koncu je tekst o presudi napisala novinarka Slavica Vuković. S tim da je u uvodu spornog teksta navedeno da Faktograf objavljuje novo poglavlje o sprezi politike, pravosuđa i medija.

U zahtjevu za očitovanjem Vijeća časti, Jurasić ističe da mu novinar Dimitrijević, a ni urednica Sanja Despot nisu omogućili da se čuje njegova strana čime su se ogriješili o jedno od temeljnih pravila novinarske profesije, a što je osobito sporno s gledišta kolegijalnih odnosa unutar novinarske profesije. Uvlačenje u komplot politika-pravosuđe-mediji novinara Večernjeg lista osobito je pogodilo jer se u svom radu pretežito bavi pravosudno-političkim temama, te je tako i predstavljen na portalu Večernjeg lista, a bio je i član Vijeća časti HND-a te predsjednik Etičkog i Redakcijskog vijeća Večernjeg lista, pa to što je stavljen u sporni kontekst doživljava kao tešku povredu novinarske časti. Spornu su informaciju prenijeli i drugi mediji pa i saborska zastupnica Dalija Orešković na Facebooku je objavila antikorupcijski apel s preslikom upravo dijela teksta iz Faktografa u kojem se spominje Jurasić.

Sve i da je bio potpisnik teksta o presudi Upravnog suda u Splitu u korist Josipe Rimac, Jurasić tumači da to ne bi značilo da je dio neke sprege jer je bila riječ o informaciji od javnog interesa te stoga nije bilo nikakvog etičkog ili bilo kojeg drugog razloga da i kolegica Slavica Vuković iz Splita ne napiše profesionalno korektan tekst. Problem je što novinar i urednica Faktografa poistovjećuju redakciju i upravu Večernjeg lista, jer nema ničega spornog u tome što je glavni urednik predsjednici uprave rekao da će biti objavljena informacija o presudi u korist Rimac i što joj je prvotno rekao da će o tome pisati novinar kojem je specijalnost pravosuđe, politika i etika, a na koncu je informaciju o presudi splitskog suda napisala novinarka iz Splita. U prilog tvrdnje da se radilo o informaciji od javnog interesa, potvrđuje to što je nekoliko sati nakon objave u Večernjem listu, istu informaciju – ne pozivajući se na tekst u Večernjem listu – objavio niz portala. S tim da je presudu dva dana prije objavilo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a četiri dana prije i portal Slobodne Dalmacije.

To što Rimac doživljava objavu te informacije u Večernjem listu da joj je učinjena usluga, a i tadašnja direktorica Borošić to tako predstavlja, nema nikakve veze s razlozima zbog kojih je redakcija Večernjeg lista, poput niza drugih medija, objavila očigledno javno relevantnu informaciju. Jurasić je uz zahtjev priložio niz svojih kritičkih tekstova o Josipi Rimac obrazlažući da to govori i o odnosu uredništva prema toj političarki. Večernjakov novinar zaključuje da novinar i urednica Faktografa nisu napravili ni elementarnu provjeru prije nego su sporne WhatsApp poruke plasirali u javnost i "interpretirali na zlonamjeran način".

Andrej Dimitrijević i Sanja Despot u zajedničkom očitovanju navode da Jurasić nije kontaktiran jer ga se u tekstu za ništa ne proziva već se samo prenosi komunikacija Rimac-Borošić, te da se u tekstu ne dovodi u pitanje profesionalnost Večernjakovih novinara. Osobni dojam Jurasića nema veze s onim što piše u spornome tekstu, a Faktograf ne može utjecati na to što će neki saborski zastupnici izdvajati iz njihova teksta i kakve će osobne dojmove stvarati. Napominju i da se u prepisci Rimac-Borošić licitiralo s imenima više kolega iz Večernjeg lista i komentira njihov rad, uključujuči i Jurasića, ali te dijelove prepiske Faktograf nije objavio jer "njih nismo smatrali bitnim za javni interes". O etičnosti Faktografa najbolje govori to što je nakon prvog teksta Dražen Klarić zahvalio na korektno prenesenoj njegovoj izjavi, a kontaktirana je i direktorica kao i sudac iz Splita, dok Jurasić nije jer "ni u kom pogledu nije bio bitan". "Kolega Jurasić ne shvaća koliko je bilo bitno objaviti taj nastavak u kojem se dokazuje kako je Rimac unaprijed znala kakva će joj biti presuda na Upravnom sudu u Splitu, a što je pokušaj da se ukaže na truli pravosudni sistem.

Vijeće časti navodi da je Faktografov tekst uvelike primjer pohvalnog i društveno važnog rada, ali istodobno članak je "u određenim detaljima nepotpun". Objava odluke Upravnog suda kojom je prihvaćena žalba Josipe Rimac na prethodnu odluku povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa objašnjena je kao rezultat lobističke kampanje Josipe Rimac i njezina dogovora s tadašnjom direktoricom Večernjeg lista. Ali, riječ je o "informaciji od javnog interesa koju su objavili i drugi mediji, pri čemu Večernji list nije bio ni prvi – što Faktograf ne spominje – te se ne može tvrditi da je objava članka u Večernjem listu (barem ne isključivo) rezultat te kampanje.". Nema dokaza da su u spregu Rimac-Borošić uključeni kolege Vuković i Jurasić. Premda Faktografov novinar i urednica tvrde da Jurasić nije stavljen u negativan kontekst ili "uvučen u komplot" nego je to samo njegov dojam, Vijeće časti smatra da sporni članak "zaista dovodi u pitanje novinarski integritet kolege Jurasića, što se vidi iz činjenice da ga je tako iščitao i dio javnosti. Navedeno je tim važnije zbog toga što ugled i zapravo cijela profesionalna egzistencija novinara počiva na njegovu integritetu, odnosno poštivanju etičkih i profesionalnih načela struke. Nitko od kolega novinara i novinarki ne bi volio biti doveden u kontekst u koji su dovedeni kolege Jurasić i Vuković, a da nemaju priliku o navedenom kontekstu i eventualno svojoj ulozi (ili njezinu odsustvu) izreći vlastito stajalište".

Vijeće časti je izreklo opomenu novinaru Andreju Dimitrijeviću jer je prekršio obvezu iznošenja točne, potpune i provjerene informacije, te i odredbu Kodeksa časti prema kojoj je novinar dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira, a kada izvještava o temama o kojima postoje različita relevantna stajališta, a posebice optužujući navodi, novinar nastoji sva stajališta predstaviti javnosti. Vijeće časti HND-a odluku je donijelo s šest glasova "za" i jednim suzdržanim, a odlučivali su Hrvoje Šimičević (predsjednik), Biljana Romić, Tena Peršin, Jerko Bakotin, Mašenjka Bačić, Jurica Pavičić i Gordan Panić.