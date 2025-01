Evo tko je mogući novi ministar poljoprivrede

Domovinski pokret odlučio je predložiti Davida Vlajčića za novog ministra poljoprivrede, čime bi on postao prvi ministar iz Vukovara na toj poziciji. O ovoj odluci informiran je i vrh Vlade, a potvrdu je za RTL dao Ivan Penava, lider stranke. "Radi se o kvalitetnom i stručnom čovjeku. Ima i hrabrosti i petlje i znanja se prihvatiti nove dužnosti", rekao je Penava.

David Vlajčić je pravnik po struci, a trenutačno obnaša dužnost državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kako se navodi u njegovu životopisu, ranije je bio na poziciji pomoćnika direktora u Vukovarskoj gospodarskoj zoni d.o.o. te višeg savjetnika u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Vlajčić je također bio pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo u istoj županiji, a od 2012. do 2018. godine obnašao je dužnost tajnika u nekoliko obrazovnih institucija, uključujući Srednju strukovnu školu Marko Babić i Gimnaziju Vukovar.

Tijekom svoje karijere Vlajčić se posvetio i stručnom usavršavanju, stekavši certifikat iz javne nabave, položivši državni stručni ispit te stručni ispit za djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva. Uz to, Vlajčić je aktivan političar, a od 2017. godine obnaša dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara, gdje je od 2021. do 2024. godine bio potpredsjednik. Također je bio predsjednik Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar te član Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" Vukovar.

Podsjetimo, kandidat Domovinskog pokreta za novog ministra poljoprivrede je David Vlajčić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, najavio je u nedjelju navečer predsjednik DP-a Ivana Penava za RTL Danas. Penava je kazao da je Vlajčić izuzetno kvalitetan, dobar i stručan čovjek koji se pokazao na nekoliko razina dužnosti koje je obnašao, od županijske, do ove koju trenutačno obnaša na nacionalnoj razini.

"On je predsjednik skupine koja radi na izradi novog Zakona o grobljima koji je pušten u proceduru. To je čovjek koji se zbog svog dokazanog rada, hrabrosti i odlučnosti može nositi s dobrim stvarima koje je počeo Josip Dabro, s velikim izazovima u resoru poljoprivrede koji imamo. A, ako hoćete, još jedan mali, osoban trenutak, kad bi David Vlajčić, postao ministar, u što ne sumnjam, bio bi to prvi ministar iz Vukovara u slobodnoj Hrvatskoj", istaknuo je Penava.

FOTO Josip Dabro odlazi iz prostorija USKOK-a nakon davanja iskaza

Bivši ministar poljoprivrede i bivši potpredsjednik Vlade Josip Dabro podnio je ostavku nakon što je u javnost dospjela snimka na kojoj puca iz pištolja kroz prozor automobila u vožnji. U saborske klupe vraća se u utorak kada mu prestaje mirovati zastupnički mandat. Ubrzo su se pojavile i informacije i o snimci na kojoj puca iz automatskog oružja, a potom ga daje i maloljetnoj djeci, što istražuje DORH. Dabri je mandat bio u mirovanju od 17. svibnja kada ga je Sabor potvrdio za potpredsjednika Vlade i ministra. Do imenovanja novog ministra poljoprivrede, ministarstvo vodi državni tajnik Tugomir Majdak.

Penava je rekao i da su kod izbora novog ministra poljoprivrede razgovarali s mnogim kandidatima. "Drago mi je da imamo mladih stručan kadar koji ima hrabrosti i petlje, znanja prihvatiti se izazova i odlučnosti. Zahvaljujem i ministru Dabri koji je doista napravio ogromne iskorake u kratkom vremenu", rekao je Penava.

Na novinarski upit rekao je da su kao stranka obavijestili partnere u HDZ-u o prijedlogu svoga kandidata. "Očekujemo da ćemo o tome razgovarati vjerojatno u utorak kada imamo sastanak koalicije i da ćemo onda više o detaljima. Koncem tjedna, ako sve bude u redu, bismo mogli imati imenovanje novog ministra, odnosno prijedlog Vlade i izglasavanje u Saboru u petak", kazao je čelnik DP-a.. Rekao je i da nije razgovarao s premijerom, no da je on obaviješten službenim kanalima o imenu i prezimenu, "kako je i red".

Upitan o novim snimkama Josipa Dabre s oružjem, odgovorio je da o tome ne može govoriti i da se nada da ne postoje. "Nisam znao i kako iznenadila me prva snimka, tako bi me iznenadila i svaka potencijalno druga da izađe", kaže Penava i dodaje: "Politički apsolutno ne opravdavam, na kraju sam ga molio i tražio da podnese ostavku što je u konačnici Dabro i učinio".

Vezano uz Hrvatske šume rekao je da treba otkloniti svaku sumnju da se tu radi o nekakvom sukobu HDZ-a i Domovinskog pokreta, ili osobno Josipa Dabre ili Nediljka Dujića. "Tu se radi o logici koja zahtjeva da, ako imate koalicijske partnere kojima ste povjerili resor, nemoguće je ne imati minimum povjerenja da ti ljudi odgovaraju po vertikali i da znaju što se događa u najvećom firmi u tom resoru", zaključio je Penava.

VIDEO Josip Dabro puca iz pištolja