Određen ekstradicijski pritvor Darku Veskoviću kojeg Srbija traži zbog ubojstva

Darku Veskoviću (38), državljaninu Srbije, koji je u ponedjeljak uhićen u Zagrebu po tjeralici koju je za njim raspisala srbijanska policija, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana.

Kako se doznaje, Vesković se protivio izručenju Srbiji koja je za njim raspisala tjeralicu jer ga se sumnjiči da je 10. ožujka sudjelovao u likvidaciji Blaža Đurovića (39). Đurović je likvidiran hicima iz automatskog oružja u trenutku kada je svojim BMW-om izlazio iz garaže. Srbijanska policija za njegovu likvidaciju osim Veskovića sumnjiči i Nemanju Ivanova (36), koji je u međuvremenu uhićen u Beogradu. Prema pisanju srbijanskih medija, Đurovićevo ubojstvo nastavak je obračuna među kriminalnim klanovima u Beogradu, a brzom hvatanju počinitelja vjerojatno je pridonijelo je i to što je mjesto na kojem je ubijen bilo pokriveno videokamerama. Kako je Vesković stigao u Zagreb još nije poznato, a policija će se tijekom kriminalističkog istraživanja vjerojatno pozabaviti i pitanjem je li u Hrvatsku ušao legalno ili ilegalno. No s obzirom na to da mu u Hrvatskoj, kako se neslužbeno doznaje, žive žena i djeca, nije nemoguće i da je granicu prešao potpuno legalno.

Policija je u utorak pretraživala stan u kojem mu živi obitelj, a pretraživano je i njegovo vozilo. Oko detalja uhićenja u policiji su bili zakopčani do grla. Tek su potvrdili da je Vesković uhićen temeljem tjeralice koju je za njim raspisala susjedna država, no o detaljima uhićenja nisu htjeli govoriti. Za sada je nepoznato i je li u pretragama njegovog stana i vozila nađeno oružje. Inače tijekom odvoženja Veskovića na pretragu dogodila se pomalo neuobičajena situacija. U ponedjeljak u 19.30 u Ulici grada Vukovara vozilo u kojem je on bio sudarilo se s drugim vozilom. Lakše je ozlijeđen on, njegov odvjetnik te trojica policajca.