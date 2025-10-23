Dvadeset godina edukacija i networkinga uz nagradni popust od 20%

PMI Forum 2025 središnja je konferencija Udruge voditelja projekata PMI Hrvatska. Forum će biti održan od 12.11.2025. do 14.11.2025. u dvorani Aula Magna u Zagrebu. Ovim događajem bit će obilježeno 20 godina rada Udruge voditelja projekata PMI Hrvatska. Predstavljeni će biti raznoliki primjeri iz različitih industrija koji najbolje oslikavaju kako projektni menadžment može podržati pojedince, poduzeća i organizacije u stvaranju i održavanju vrijednosti.

„PMI Forum 2025 ključna je regionalna platforma za razvoj struke voditelja projekata, mjesto gdje se susreću znanje, iskustvo i konkretne prilike za suradnju. Od 12. do 14. studenog okupit ćemo predstavnike više od 150 organizacija kako bi kroz tematske radionice, programe za well-being, alate za razvoj soft-skillova i inspirativne govore razmijenili najbolje prakse i zajednički oblikovali nova rješenja za upravljanje projektima. Posebno nas veseli dodjela nagrada za najbolje projekte i mlade PM-ove te proslava koja će zaokružiti ova tri dana suradnje, učenja i umrežavanja. Pozivam sve kolege, partnere i sve zainteresirane da nam se pridruže i aktivno sudjeluju u stvaranju budućnosti projektne zajednice“ – napominje Nenad Marjanović, senior project manager s preko 30 godina iskustva i direktor PMI Foruma 2025.

Više informacija o ovom događaju dostupno je na web stranici udruge, a ulaznice se mogu nabaviti putem sustava Entrio. Na ovaj događaj se možete uključiti i kao sponzori, te na taj način povećati svoju vidljivost i prepoznatljivost u stručnoj javnosti. No to nije sve. Ove godine u suradnji s partnerom Sveučilištem Algebra Bernays , organiziramo i PMP Boot Camp tijekom kojega se budući kandidati za PMP certifikat pripremaju i stječu potreban broj sati edukacije koji su preduvjet za izlazak na ispit.

„Naša edukacija služi kao priprema za stjecanje PMI PMP certifikata i namijenjena je svima koji žele stručno i sustavno pristupiti polaganju PMP ispita. Program je to koji nudi jasno strukturiran i praktičan pristup pripremi: objašnjava poslovnu logiku koja stoji iza PMBOK-a, obrađuje teme i ključna područja znanja te vas priprema na pitanja koja možete očekivati na ispitu.

Tijekom edukacije polaznici će steći dubinsko razumijevanje teorije upravljanja projektima prikazane u PMBOK-u i razviti praktične vještine potrebne za uspješno polaganje PMP ispita. Program posebno obrađuje tri ključna pristupa u spektru isporuke vrijednosti upravljanja projektima: prediktivni (Waterfall), adaptivni (Agile) i hibridni pristup.

Za termin 5. studenoga 2025. program nudimo po promotivnoj cijeni od 790 EUR + PDV!

Program je namijenjen voditeljima projekata koji žele steći globalno prepoznat i cijenjen PMP certifikat, kao i svima koji žele proširiti znanje kako bi stručnije i kvalitetnije upravljali projektima“ – ističe Dragutin Živković, voditelj edukacijskog portfelja Sveučilišta Algebra Bernays.

Po uspješnom završetku ove edukacije, polaznik dobiva potrebnih 35 PDU bodova za pristup ispitu te znanje potrebno za uspješno stjecanje certifikata.

Cijena programa , uz poseban popust od 20 % na redovnu cijenu, iznosi 790 EUR + PDV, , a kupnjom programa polaznici također dobivaju pristup Project Management Professional (PMP)® PMI Study Hall® u vrijednosti od 50 USD(43 EUR).

Iskoristite ovu pogodnost i osigurajte svoje mjesto na vrijeme!