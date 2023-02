Državna odvjetnica izbjegavanjem saborskih tijela neće izbjeći pitanja

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek trebala je danas odgovarati na pitanja oporbe na Antikorupcijskom vijeću, a potom i na saborskom Odboru za pravosuđe. No, s obzirom na to da je Antikorupcijskom vijeću u petak poslala mail i opravdala se prije preuzetim obvezama, na udaru opozicije naći će se samo pred saborskim Odborom za pravosuđe jer na to tijelo u 10 sati stiže točka o izvješću glavnog državnog odvjetnika, a potom i u četvrtak na plenarnoj sjednici. A to je također inicijativa oporbenih zastupnika koji su krajem prošlog tjedna prikupili potrebnih 30 potpisa kako bi izvješće o njezinu radu i radu DORH-a, koje je na dnevnom redu Sabora još od svibnja, ovaj tjedan postalo tema. I premda to znači da glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek pitanja oporbe o najnovijim aferama koje potresaju Vladu i vladajući HDZ ovaj tjedan ne može izbjeći, u opoziciji su njezin nedolazak na Antikorupcijsko vijeće, koji je prošli tjedan, kako je kazao šef vijeća Nikola Grmoja (Most), i potvrdila, žestoko kritizirali.

Preuzete obveze

– Glavna državna odvjetnica poslala je mail u kojem se opravdava prije preuzetim obvezama i kaže da ne može doći na Antikorupcijsko vijeće predstaviti svoje izvješće o radu za 2021. godinu i odgovarati na pitanja članova Vijeća i zastupnika. Inače, u izvješću za 2021. prešutjela je skrivanje dokumenata od OLAF-a, što se otkrilo baš u toj godini za koju podnosi izvješće. U istoj toj 2021. lagala je pred saborskim odborima i na plenarnoj sjednici da nije bila upoznata s predmetom Žalac, iako ga je u veljači 2020. dobila na stol, a u srpnju na temu tog predmeta imala i sastanak. Očito je da se ne želi dodatno izlagati većoj mogućnosti neugodnih pitanja – poručio je predsjednik Antikorupcijsog vijeća Nikola Grmoja, koji kaže i da glavnu državnu odvjenticu ne namjerava više zvati na novu sjednicu Antikorupcijskog vijeća jer to više nema smisla. Dodao je i da za Zlatu Hrvoj Šipek ima milijun pitanja, a neka od najvažnijih su zbog čega su se dvije godine u ladici držale informacije o predmetu Josipe Rimac i Gabrijele Žalac, zašto ništa nisu poduzeli po pitanju ljudi koji spadaju u najuži premijerov krug ljudi, a kaže da mora odgovoriti i puno pitanja na temu afere AP.

Nedolazak Zlate Hrvoj Šipek na sjednicu Antikorupcijskog vijeća komentirao je i predsjendik SDP-a Peđa Grbin. Kaže kako se glavna državna odvjetnica grdno vara misli li da će izbjeći pitanja koja joj moraju postaviti te je pozvao sve članove Antikorupcijskog vijeća da danas dođu na sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe, da sudjeluju i postavljaju pitanja koja su mislili postaviti glavnoj državnoj odvjetnici.

– Ključno je da Zlata Hrvoj Šipek objasni zašto neki predmeti stoje u ladicama, a zašto se neki slični predmeti tretiraju potpuno drukčije, ovisno o tome koliko su blizu AP-u – kaže Grbin i dodaje kako je nedolaskom na sjednicu Antikorupcijskog vijeća glavna državna odvjetnica odlučila sudjelovati u političkoj utakmici. Očito je, kaže, da bira na kojem saborskom tijelu će se pojaviti, a na kojem neće, što ne bi smjela raditi s obzirom na svoju funkciju. Na pitanje sumnja li da joj je sugerirano da ne dođe na sjednicu Antikorupcijskog vijeća, o čije se pozive već mjesecima oglušuje i sam premijer Andrej Plenković, šef SDP-a kaže kako ne može tvrditi da joj je to savjetovano, ali da njezino ponašanje budi sumnju u pristranost.

I sam šef saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić kaže da danas očekuje “gužvu” na sjednici i dolazak velikog broja oporbenih zastupnika, ali i ostalih, te ističe da bi sjednica mogla poprilično potrajati jer svi od Zlate Hrvoj Šipek očekuju odgovore na pitanja o sumnjama koje se pojavljuju oko istraga a vezane su i za samog premijera Plenkovića i njegove najbliže suradnike.

Udar na premijera

A osim rešetanja glavne državne odvjetnice, oporba ovaj tjedan priprema i udar na premijera Andreja Plenkovića. Naime, zastupnici Domovinskog pokreta pokrenuli su prikupljanje potpisa za opoziv premijera, prvi otkako je Plenković na toj funkciji. Neslužbeno u toj stranci kažu da će potpisi biti prikupljeni ovih dana, da je zahtjev za opoziv dorađen i da će u proceduru biti upućen najvjerojatnije u četvrtak. Riječ je o inicijativi kojom je Domovinski pokret htio u Sabor ići još prošle jeseni, ali u tom trenutku nije bilo velikog interesa ostalih u opoziciji koji su, neslužbeno se čuje, savjetovali inicijatorima da pričekaju sa zahtjevom. Međutim, nakon afere AP, ali i transkripata koje je objavio Nacional, a prema kojima postoji sumnja da su najbliži suradnici premijera utjecali na zapošljavanje u državnim tvrtkama, sa zahtjevom za opoziv složile su se sada sve oporbene stranke u parlamentu.