Dragovan najavio kandidaturu za šefa zagrebačkog SDP-a: 'Možemo? Gledaju samo svoj politički interes'

Da bi se izbori za šefa zagrebačkog SDP-a mogli održati paralelno sa izborima za novo vodstvo SDP-a špekulira se neko vrijeme. Nakon v.d. predsjednika zagrebačkog SDP-a Branka Kolarića i zastupnika u Gradskoj skupštini Renata Peteka "pala" je još jedna kandidatura za lidera SDP-ove organizacije u glavnom gradu. Da će se kandidirati za prvu poziciju u Zagrebu otkrio je u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a bivši dugogodišnji glavni tajnik te stranke Igor Dragovan koji je na proteklim EU izborima bio i šef SDP-ove izborne kampanje, a na proteklim parlamentarnim izborima šef kampanje u Zagrebu.

- Kandidirat ću se iz razloga zato što znam kako i na koji način treba podići gradsku organizaciju da bude konkurentna na sljedećim lokalnim izborima. Smatram da je došlo vrijeme u gradskoj organizaciji da predsjednik služi organizaciji i ostvari politički cilj, a ne da organizacija služi predsjedniku da bi ostvario svoj neki osobni politički cilj - kazao je Dragovan.

Dodao je i kako su u Zagrebu pokazali i na parlamentarnima i na EU izborima da biračka baza SDP-a u glavnom gradu itekako postoji te je obećao kako će, postane li predsjednik organizacije, članice i članovi stranke birati kandidata za gradonačelnika Zagreba za iduće lokalne izbore na predizborima.

S njime na čelu zagrebačkog SDP-a treba očekivati i zaoštravanje odnosa s Možemo obzirom da ih drži SDP-ovim najopasnijim političkim protivnicima u Zagrebu.

- Smatram da je SDP bio fer i korektan prema Možemo cijelo ovo vrijeme. Postupili smo ispravno u mnogim stvarima. Pružili smo im ruku za koaliciju na nacionalnoj razini, ali do te koalicije nije došlo jer su oni donijeli odluku da ne žele srušiti HDZ s vlasti. Njihova odluka da ne želi ići u koaliciju je ostavila Plenkovića na mjestu premijera. To je činjenica - kazao je Dragovan dodavši kako su građani tražili promjenu, a Možemo je gledao usko samo svoj politički interes, a to je kako povećati broj zastupnika u Zagorju i zadržati Zagreb.

Na pitanje znači li to da se s njim na čelu organizacije, postane li novi šef, može očekivati i razvrgavanje vladajuće koalicije u Zagrebu Dragovan je kazao kako je on naučio funkcionirati u koalicijama i da u koalicijskom odnosu treba jasno tražiti stvari za koje smatraš da se trebaju napraviti te da će SDP inzistirati na svemu za što misli da mora biti napravljeno do kraja mandata.

- Može se Tomašević ljutiti koliko god hoće, ali SDP ima na to političko pravo kao što su oni smatrali da imaju političko pravo ostaviti Plenkovića na vlast - poručio je Dragovan.

POVEZANI ČLANCI:

Govorio je i predsjedničkim izborima na kojima očekuje Zorana Milanovića kao kandidata. Smatra to sigurnim kao što sigurnim smatra da će Milanović za reizbor dobiti potporu SDP-a. Tko god bio na čelu te stranke nakon izbora u rujnu. Za jedinog člana SDP-a koji javno kritizira Milanovića i protivi se potpori SDP-a za njegov reizbor Tonina Picule kazao je kako se on s njegovim mišljenjem ne slaže, ali i kako je Piculin angažman u domaćoj politici zadnjih godina minimalan, sveden "od kampanje do kampanje".

- Prema tome, ima pravo na svoje mišljenje, a ako se bude kandidirao i ušao u rukovodstvo SDP -a, na ovaj ili onaj način, onda će sudjelovati u kreiranju SDP ove politike- poručio je Dragovan.

Kao netko tko je vodio zadnje dvije kampanje u stranci komentirao je i činjenicu da je SDP treći mandat u oporbi. Kaže kako se SDP mora vratiti na izvorne postavke i početi razmišljati o tome što nude građanima i biti uporni u tome i paziti da se politika ne svodi samo na reakciju. Za još uvijek aktualnog šefa stranke Peđu Grbina kazao je da je mogao napraviti i više na čelu stranke i da je imao velika očekivanja.

Kandidatura Siniše Hajdaša Dončića za Grbinovog nasljednika mu je očekivana, a na pitanje je li Hajdaš Dončić favorit u toj utrci kazao je kako je za sada jedini kandidat i da treba vidjeti tko će se još kandidirati. Znakovito je poručio i kako se nada da je došlo vrijeme da u SDP-u prestane "šalabahter demokracija".

>> VIDEO Siniša Hajdaš Dončić kandidirat će se za predsjednika SDP-a

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da će konačno članice i članovi SDP- a odlučivati vlastitom glavom i neka svaki šalabahter koji im se bude nudio zgužvaju i bace u koš - kazao je.

Poručio je i da bi bila katastrofa za SDP da nema više kandidata za šefa i kako vjeruje da će ih biti još i da će izbori biti jedna demokratska utakmica na na visokoj razini u kojoj će svatko od potencijalnih kandidatkinja i kandidata dobiti mogućnost da iznese svoj program pred članstvom stranke. Na pitanje petlja li se predsjednik države Zoran Milanović u unutarstranačke izbore te što kaže na glasine da je Hajdaš Dončić njegov kandidat Dragovan je poručio kako misli da bi bila apsolutna šteta i za Zorana Milanovića i za SDP da je to istina.

- Tako da u to baš ne želim vjerovat jer mislim da je svatko od nas dovoljno odgovoran, i on kao predsjednik države i mi kao stranka - poručio je Dragovan.