Hajdaš Dončić 'istrčao' prvi, ali ništa od blitzkriega

Nakon što je Siniša Hajdaš Dončić jučer prvi kazao kako će se kandidirati za novog predsjednika SDP-a, u toj se stranci svi pitaju – tko će mu se suprotstaviti. Jer iako Hajdaša Dončića većina u ovom trenutku vidi kao favorita, jaki protukandidat se ipak očekuje. Ili više njih. Većina u ovom trenutku gleda najviše prema političkoj tajnici Mireli Ahmetović, koja navodno na terenu jako dobro stoji, a nepoznanica je i hoće li se kandidirati i gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević ili je od kandidature odustao.

Pri čemu, procjenjuju neki, Krstičević ulaskom u utrku za lidera stranke, čak i da ne pobijedi, samim sudjelovanjem na izborima može najmanje izgubiti ako kandidaturu iskoristi da se promovira i predstavi članstvu. Isto je prije četiri godine napravila upravo Mirela Ahmetović, koja je izgubila od Peđe Grbina, ali koja je tom kandidaturom i kvalitetnom kampanjom koju je odradila dobila dobar dio svoje nacionalne prepoznatljivosti koju uživa danas.

Ono što Hajdašu Dončiću, unatoč činjenici da ga mnogi vide kao favorita, ne ide u prilog jest činjenica da će se unutarstranački izbori održati na jesen. Naime, Hajdaš Dončić bio je pobornik održavanja izbora već 13. srpnja, ali su se tomu u utorak na sjednici Predsjedništva žestoko suprotstavili i Mirela Ahmetović i potpredsjednica stranke Sabina Glasovac i član vodstva Mišo Krstičević. Štoviše, Grbinovo javno odustajanje od ponovnog izbora i zahtjev za izbore usred srpnja mnogi su vidjeli i kao dogovor Grbina i Hajdaša Dončića da u stranci pokušaju izvesti blitzkrieg odmah nakon EU izbora. Kritika koja se mogla čuti jest i da se očito trošila energija na to kako ponovno osvojiti stranku odmah nakon EU izbora umjesto da su se svi, kako je i bio dogovor vodstva stranke, fokusirali upravo na EU izbore.

Izvori iz vodstva kažu i kako je većina na sjednici upravo i bila za izbore u srpnju, ali da se Grbin očito nije usudio zbog nekoliko izrazito glasnih pojedinaca lomiti stvar preko koljena, pa je na kraju i donesena odluka da se s izborima neće brzati. Za koga će raditi vrijeme, sada je ključno pitanje.

– Iskreno, možda se čini da je Hajdaš Dončić u prednosti jer je istrčao prvi, ali do rujna je još jako puno vremena i pitanje je što će se sve u međuvremenu događati. Neke velike euforije zbog kandidature Hajdaša Dončića članovi ne vide i to bi mu mogao biti problem – kaže naš izvor iz vrha stranke.

S druge strane, drugi izvori tvrde kako je Hajdaš Dončić kudikamo najveći organizator od svih potencijalnih kandidata i kako ima najveće mogućnost pregovarati i dogovoriti potporu za sebe. – Teško da ga netko može bitnije ugroziti. Ako se Jakšić ne kandidira, a mislim da ipak neće, Hajdaš Dončić dobit će potporu većine članstva na sjeveru, Dalmacija će biti u velikoj većini za njega osim ako se Krstičević ne kandidira, dobar dio Primorsko-goranske županije čak i u slučaju kandidature Mirele Ahmetović bio bi za Hajdaša Dončića, a vjerojatno i Zagreb – uvjeren je jedan ugledni SDP-ovac.

Neki u SDP-u i dalje gaje nadu da će se za predsjednika stranke, unatoč Hajdašu Dončiću, kandidirati i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Iako bi to značilo da će sjever imati de facto dva kandidata, isti izvori uvjeravaju kako se Jakšić još premišlja i kako ga je kandidatura Hajdaša Dončića naljutila. Njih dvojica, naime, dogovorila su se da sjever ima jednog kandidata. Međutim, do dogovora tko bi bio taj kandidat navodno nikada nije došlo, što bi značilo da je Hajdaš Dončić “istrčao” s kandidaturom a da to prije nije rekao Jakšiću. Hoće li se Jakšić unatoč tome odvažiti i ući u utrku za novog lidera, tek će se vidjeti. Izvori uvjeravaju da bi u tom slučaju sjeverne organizacije bile podijeljene. Jakšić bi osim Koprivničko-križevačke županije navodno dobio i potporu Međimurske županije, javnu mu je potporu već dao gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, a bilo bi zanimljivo vidjeti i je li krapinsko-zagorski župan Željko Kolar oprostio Hajdašu Dončiću što je na izborima prije četiri godine podržao Peđu Grbina, a ne njega.

