'Downton Abbey' pred kolapsom jer nema tko raditi

Na početku 20. stoljeća biti butler u nekom od dvoraca u Velikoj Britaniji i dalje je bila stvar prestiža premda je otpor prema aristokraciji rastao, a slabo plaćena posluga počela je sve glasnije negodovati. Upravo je u to razdoblje smještena radnja nagrađivane serije "Downton Abbey" koja se odvija u istoimenom dvorcu. No, dvorac pod tim imenom zapravo uopće ne postoji. Za potrebe snimanja serije koja je doživjela šest sezona, a snimljena su i dva filma, koristio se stvarni dvorac Highclere u južnoj Engleskoj, u kojem se posljednjih mjeseci odvija prava drama. Vlasnici, naime, ne uspijevaju namiriti potrebe za radnom snagom, a kao glavnoga krivca vide – Brexit.

U Guinnessovoj knjizi rekorda

Zbog manjka radnika iz Europske unije, kako se požalila vlasnica dvorca lady Fiona Carnarvon, morali su posegnuti za drastičnim mjerama koje im ugrožavaju egzistenciju, poput otkazivanja većih vjenčanja, koja su donosila i najveće prihode. Mnogi parovi žele svadbena slavlja u tom velebnom viktorijanskom zdanju koje je proslavila nagrađivana serija, no vlasnica kaže da ih je morala ukinuti jer nema tko posluživati goste.

– Više ne možemo ponuditi veća vjenčanja, i to zbog Brexita. Nema osoblja – rekla je za Reuters grofica Carnarvon. Imanje se prostire na oko 2000 hektara. Dvorac je sagrađen 1679. i renoviran 1840-ih, s parkom koji je dizajnirao Capability Brown u 18. stoljeću. Nalazi se u Hampshireu i ladanjsko je sjedište grofova od Carnarvona, ogranka anglo-velške obitelji Herbert. U njemu je prije "Downton Abbeya" snimana humoristična serija "Jeeves and Wooster", no međunarodno je postao poznat kao glavna lokacija povijesne dramske serije ITV-a koja se tu snimala od 2010. do 2015. godine, a poslije su snimljena i dva filma, 2019. i 2022. godine.

Pogledali smo internetsku stranicu dvorca. Kuća i vrtovi otvoreni su za javnost za samostalne obilaske tijekom ljetnih mjeseci, za Božić i Uskrs, organiziraju se i razna događanja za koja se plaćaju ulaznice. No, najviše novca slijeva se od vjenčanja, u najboljim godinama nosila su 40 posto prihoda.

"U prekrasnom i dramatičnom okruženju kao što je dvorac Highclere dan vašeg vjenčanja mogao bi biti glamurozno i čarobno životno iskustvo, kao što je bilo prikazano u seriji 'Downton Abbey'. Naše ljubazno i profesionalno osoblje spremno je pomoći vam oko svakog detalja kako biste imali dan o kakvom ste sanjali...", reklamira se to imanje.

Foto: Reuters/PIXSELL

Grofica poziva mladenke da se pripreme za svoj dan u elegantnoj spavaćoj sobi okrenutoj prema jugu, prije nego što se drvenim hrastovim stubištem spuste u salon, za koji je ishođena dozvola za sklapanje građanskog braka. Nekad se u sezoni održavalo i po 25 vjenčanja, svako s više od stotinu uzvanika. No, sad su od toga odustali i ostavili samo manje svadbe s dvadesetak uzvanika. Pali su i prihodi od suvenirnice jer se šalje manje suvenira u zemlje Europske unije.

Sad nešto pokušavaju s izvozom džina u SAD, boca stoji 42 dolara. Štetu im je nanijela i pandemija. Opterećeni padom prihoda i višim troškovima zbog inflacije, u Highclereu očekuju da će se ove godine uspjeti nekako pokriti. Ironično, upravo je u seriji "Downton Abbey" bilo prikazano kako su vlasnici tijekom godina izgubila brojno osoblje, posebno tijekom Prvoga svjetskog rata. Seriju čija se radnja odvijala između 1912. i 1926. osmislio je Julian Fellowes. Prikazivala se u šest sezona s pedeset i dvije epizode, uključujući pet božićnih specijala. Prikazuje živote aristokratske obitelji Crawley i njihove kućne posluge u postedvardijanskom dobu te učinke velikih događaja tog vremena na njihove živote i na britansku društvenu hijerarhiju. Pokriva razdoblje od potonuća Titanika preko Prvoga svjetskog rata i pandemije španjolske gripe do irskog rata za neovisnost i uspona radničke klase u međuratnom razdoblju, a u šestoj sezoni najjasnije je nagovijestila konačan pad britanske aristokracije. Serija je osvojila Zlatni globus za najbolju miniseriju ili televizijski film i nagradu Emmy za vrhunsku miniseriju ili film. Za Emmy je nanizala čak 27 nominacija. Ušla je i u Guinnessovu knjiga rekorda kao najhvaljenija televizijska serija na engleskom jeziku 2011., a proglašena je i najuspješnijom britanskom kostimiranom dramom od televizijske serije "Brideshead Revisited" iz 1981. godine.

– "Downton Abbey" bio je umirujuće sidro za sve nas u izazovnim vremenima. Uvijek je lijepo ponovno vidjeti Juliana i prekrasnu glumačku ekipu, postali su dio naših života ovdje u Highclereu. Nadamo se da će se avantura nastaviti – poručila je lady Carnarvon nakon najave drugog dijela filma "Downton Abbey: The New Era", u kojem su se lani originalnoj glumačkoj postavi pridružili i Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye i Dominic West.

"Posjetite nas ovdje u dvorcu Highclere i ponovno proživite svaku scenu: skliznite niz veliko hrastovo stubište kao što je Lady Mary učinila na dan svog vjenčanja, sjednite u dvorac Jackdaws, gdje se Lady Edith tako često nalazila, i uzmite u državnoj blagovaonici gdje je mnoge od predivno jetkih rečenica udove grofice izgovorila Dame Maggie Smith", vabe k sebi mladence grofovi Carnarvon.

Tražimo 10, pojave se tri

Uzalud sve to kad nema posluge. Dvorac Highclere u sjevernom Hampshireu koristio se za vanjske snimke opatije Downton i većinu interijera. No, kuhinja, odaje za poslugu i neke od spavaćih soba konstruirani su i snimljeni u studijima Ealing. Scene na otvorenom snimane su u selu Bampton u Oxfordshireu. Stari župni dvor u Bamptonu poslužio je vanjske snimke kuće Isobel Crawley, dok su scene interijera snimljene u Hall Placeu blizu Beaconsfielda u Buckinghamshireu. Opatija Downton u seriji leži u Yorkshireu. Izmišljeni Haxby Park, imanje koje Sir Richard Carlisle namjerava kupiti u drugoj sezoni, dio je dvorca Waddesdon u Buckinghamshireu. Kuća Dower udovice Grantham zapravo je u Byfleet Manoru u Surreyju i tako dalje. Kako bilo, grofica Carnarvon kaže da su ostali bez studenata iz EU koje su zapošljavali za vjenčanja. Sad im ta radna snaga više nije dostupna.

Foto: Reuters/PIXSELL

– Kad odemo u agencije i pokušamo pronaći ljude, kažu da ih nema. Ako ih tražimo deset, možda se pojave tri... – požalila se. Broj studenata iz EU koji su primljeni na britanska sveučilišta pao je 50 posto u 2021., a 40 posto smanjen je broj prijava, uglavnom zbog neizvjesnosti koju je stvorio Brexit. Otkako je napustila Europsku uniju, Velika Britanija suočila se s nedostatkom radnika u različitim djelatnostima, od proizvodnje do građevinarstva i logistike. Poslovni krugovi pritišću vladu da ublaži imigracijska pravila nakon Brexita, što je i učinjeno za radne vize u nizu zanimanja, no na popisu nema ugostiteljskog sektora. Premijer Rishi Sunak, koji podržava Brexit, nije sklon liberalizaciji useljavanja kako bi se riješio nedostatak radne snage. I dok se traži rješenje, dvorac Highclere zatvorio je vrata čak i za popodnevne čajeve koje je nudio turistima. Nema ih tko posluživati...

