Famozni agregatori su paravan: Preko njih 'dilaju' ljude za dostavu, sve je algoritam

Mi smo ljudi koji su promijenili profesiju i sada živimo od dostavljanja. Ne bogato, nego kao normalni ljudi. Ovo je borba za to da mi zadržimo svoju zaradu i dostojanstvo, a na kraju krajeva i za to da ostanemo u Hrvatskoj. Jer upravo nam je taj posao dao mogućnost da preživimo u ovoj državi. Ne tjerajte nas u Irsku, Njemačku ili gdje već! Riječi su to Domagoja Martinića, jednog od utemeljitelja Inicijative dostavljača Wolta, koja je u posljednja dva mjeseca organizirala već tri prosvjeda da bi upozorila na probleme s kojima se dostavljači već neko vrijeme susreću. U najkraćim crtama – uskraćena su im brojna radnička i materijalna prava, digitalne platforme za koje rade, ponajviše Wolt, počeli su im pogoršavati uvjete i spuštati cijenu rada, a Vlada novim Zakonom o radu želi famoznim “agregatorima” omogućiti da (p)ostanu neka vrsta paravana pomoću kojih će Wolt i ostali sa sebe micati svu odgovornost koju imaju prema svojim dostavljačima.