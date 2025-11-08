'Do uzajamnog priznanja i mira dovest će dijalog Kosova i Srbije'

U prostranom uredu albanske veleposlanice u Zagrebu miris svježe kave ispreplitao se s diskretnim mirisom knjiga i papira na stolu. Albanska zastava stajala je dostojanstveno u kutu, a nekoliko karata Balkana i prometnih koridora tiho je svjedočilo o europskim ambicijama regije. Donika Hoxha, veleposlanica Republike Albanije u Hrvatskoj, sjedila je s rukama lagano naslonjenima na stol, diplomatski elegantna, ali s pogledom punim odlučnosti. Njezina prisutnost odavala je osjećaj kompetentnosti i osobne posvećenosti temama koje nadilaze uobičajene diplomatske formulacije. Intervju je ubrzo skrenuo prema političkim odnosima Hrvatske i Albanije. Veleposlanica Donika Hoxha istaknula je da su ti odnosi izvrsni, čvrsto utemeljeni na zajedničkim euroatlantskim obvezama i viziji stabilne i prosperitetne jugoistočne Europe.