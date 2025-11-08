Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DONIKA HOXHA ZA VEČERNJI LIST:

'Do uzajamnog priznanja i mira dovest će dijalog Kosova i Srbije'

Autor
Hassan Haidar Diab
08.11.2025.
u 20:35

"Naša je politika jasna i dosljedna – snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet Republike Kosovo te njezinu punu integraciju u euroatlantske strukture", naglasila je veleposlanica Republike Albanije u Hrvatskoj

U prostranom uredu albanske veleposlanice u Zagrebu miris svježe kave ispreplitao se s diskretnim mirisom knjiga i papira na stolu. Albanska zastava stajala je dostojanstveno u kutu, a nekoliko karata Balkana i prometnih koridora tiho je svjedočilo o europskim ambicijama regije. Donika Hoxha, veleposlanica Republike Albanije u Hrvatskoj, sjedila je s rukama lagano naslonjenima na stol, diplomatski elegantna, ali s pogledom punim odlučnosti. Njezina prisutnost odavala je osjećaj kompetentnosti i osobne posvećenosti temama koje nadilaze uobičajene diplomatske formulacije. Intervju je ubrzo skrenuo prema političkim odnosima Hrvatske i Albanije. Veleposlanica Donika Hoxha istaknula je da su ti odnosi izvrsni, čvrsto utemeljeni na zajedničkim euroatlantskim obvezama i viziji stabilne i prosperitetne jugoistočne Europe.

Ključne riječi
veleposlanica Albanija Donika Hoxha

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

LIJEKOVI ILUSTRACIJA
OZBILJNO UPOZORENJE

Cvate crno tržište lijekova. Najviše se kupuje jedna vrsta, a često skupo plaćeni lijekovi ni ne stignu kupcima

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u razvijenim zemljama najviše se krivotvore lijekovi za poboljšanje životnog stila: lijekovi za erektilnu disfunkciju, lijekovi za mršavljenje, intelektualni stimulansi, kortikosteroidi i antihistaminici. U zemljama u razvoju, najveći rizik krivotvorenja postoji kod lijekova za životno ugrožavajuće bolesti: antibiotici, onkološki lijekovi, analgetici, kardiovaskularni lijekovi, antivirusi i antimalarici

Učitaj još

Kupnja