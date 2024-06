Diljem zemlje otvoreno 6,5 tisuća birališta: Za glasove Hrvata bori se 300 kandidata

Više od 6,5 tisuća birališta otvoreno je u nedjelju ujutro na izborima za Europski parlament u Hrvatskoj, kojoj je ovo četvrti put da sudjeluje u europskim izborima. Nešto više od 3,7 milijuna birača odlučit će kojih će ih 12 hrvatskih zastupnika idućih pet godina predstavljati u Europskom parlamentu.

Na glasačkom listiću kojeg će dobiti nalazi se 25 lista s imenima 300 kandidata. Većina listi, 23, stranačke su. Nezavisne su samo dvije, europarlamentarca Ladislava Ilčića i influenserice Nine Skočak. Birališta su otvorena do 19 sati, do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja.

Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži samo jednu od ponuđenih lista, a na njoj može zaokružiti i ime jednog kandidata kojeg želi, odnosno može mu dati preferencijalni glas. Državno izborno povjerenstvo (DIP) mislilo je i na gluhe i slijepe birače. Kako bi im olakšalo glasovanje, za slijepe i slabovidne birače pripremilo je zvučne snimke svih 25 izbornih lista, a za gluhe i nagluhe upute i obavijesti na znakovnom jeziku i titlovima dostupne su na mrežnoj stranici DIP-a.

Na nedjeljnim izborima na osam biračkih mjesta na samoborskom području odstupit će se od pravila da se birališta zatvaraju u 19 sati, nego će to biti u 20.30 sati. Zbog automobilističkog natjecanja „Zagreb Delta Rally“ tim se mjestima u nedjelju neće moći pristupiti oko sat i pol, pa je za toliko produljeno vrijeme za glasovanje.

Glasuje se i u inozemstvu

Hrvatski zastupnici u Europski parlament biraju se i u inozemstvu, u 40 država, na sto biračkih mjesta, najviše ih je u BiH (47), Njemačkoj (osam), Sjedinjenim Državama i Australiji, po četiri. Upravo su u Australiji, u subotu u 23 sata, po hrvatskom vremenu, izbori počeli, otvaranjem tri od četiri biračka mjesta.

Pravo glasa na nedjeljnim izborima, u domovini i inozemstvu, ima nešto više od 3 milijuna 731 tisuću birača. U izbornim tijelima koja će ih provoditi bit će angažirano oko 70.000 osoba, promatrat će ih 3.676 promatrača. Umjesto u uobičajenih 21 sat, prvi izborni rezultati znat će se tek u nedjelju u 23 sata, nakon što se zatvore biračka mjesta u Italiji. Raniju objavu priječi zakon koji kaže da izborna tijela država članica EU, u našem slučaju DIP, ne smiju objavljivati izborne rezultate prije nego se zatvore biračka mjesta u državi članici Unije čiji birači posljednji glasuju.

Izbori za Europski parlament, na kojima će u četiri dana glasovati do 360 milijuna ljudi u 27 država članica EU-a, započeli su u četvrtak, u Nizozemskoj. Nakon Nizozemske, u petak se glasovalo u Irskoj, a u subotu u Latviji, Malti i Slovačkoj. Česi su na birališta mogli u petak i subotu, a Talijani u subotu i nedjelju. U ostatku EU-a izbori se održavaju u nedjelju.

