'Dijalog sa Srbijom je na 7. mjestu, prioritet je otvaranje radnih mjesta'

Poslije nedjeljnih izbora i rezultata koji je ostvarila politička stranka Vetëvendosje (Samoodređenje) predsjednika Albina Kurtija (45), Kosovo se nalazi na prekretnici koja će zasigurno odrediti i usmjeriti put ove države opterećene brojnim problemima. Kurti je dobio oko 48 posto glasova, što samo govori kakvo je raspoloženje građana Kosova koji žele bolji život, nove poslove, veće plaće, ali i da se riješi problem ukorijenjene korupcije.

Upravo to su bila i neka Kurtijeva predizborna obećanja koja su mu donijela ovolik broj glasova. No svejedno će morati u koaliciju s nekom od poraženih političkih opcija kako bi imao većinu u parlamentu.

Vlada s manjinama

O političkoj atmosferi na Kosovu govore i riječi lidera Demokratskog pokreta Kosova Envera Hoxhaja, koji je ostvario drugi najbolji rezultat s 17,7 posto glasova, a koji je rekao da njegova stranka neće ulaziti u Vladu sa Samoodređenjem jer su njihove “političke orijentacije veoma udaljene”.

Foto: Florion Goga/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Parliamentary election in Kosovo Vetevendosje (Self-determination) party leader Albin Kurti is seen next to acting president in Kosovo Vjosa Osmani during a news conference after preliminary results of the parliamentary election in Pristina, Kosovo, February 15, 2021. REUTERS/Florion Goga FLORION GOGA

Samoodređenje je osvojilo 55 mandata u Skupštini Kosova koja broji 120 zastupnika tako da će mu za sastavljanje vlade biti dovoljna potpora dijela 20 manjinskih zastupnika. Među manjinskim zastupnicima je i 10 zastupnika srpske nacionalne manjine koji svi dolaze sa Srpske liste koju kontrolira Beograd. Hoće li među njima biti moguća bilo kakva suradnja i, ako bude, u kojem obujmu, tek ostaje da se vidi. Međutim, za budućnost Kosova i odnose Prištine i Beograda takva suradnja bila bi najbolja. Treba znati i kako su prema Ustavu Kosova manjinama zagarantirana dva ministarska mjesta.

Kako prenose kosovski mediji, sastavljanje vlade Albinu Kurtiju neće biti prevelik problem, ali zato je veliko pitanje koliko će i ta nova vlada biti stabilna i samim tim koliko će trajati. Poznato je i kako na Kosovu od 2008. godine, otkako su stekli neovisnost, nijedna vlada nije odradila cijeli mandat. I nedjeljni izbori bili su prijevremeni.

– Pobjeda na prijevremenim parlamentarnim izborima prilika je da se počnu reforme koje želi narod. Put koji je pred nama je dug, imat ćemo prepreke, napravit ćemo neke greške na tom putu, ali imamo plemenit cilj pred sobom. Nećemo se nikome svetiti, ali tražit ćemo pravdu. Svatko od nas mora preuzeti odgovornost da svoju zemlju učini boljom. Stvorili smo koaliciju s predsjednicom Vjosom Osmani i ovaj rezultat potvrđuje da nemamo interes razgovarati s onima koji se sada trebaju reformirati dok su oporba – rekao je Kurti nakon što su objavljeni rezultati izbora.

Poručio je i da će ova pobjeda ostati upamćena po danu u kojem je “narod govorio jednim glasom i uzeo svoju sudbinu u svoje ruke”, ali i istaknuo da dijalog koji Kosovo i Srbija vode uz posredovanje EU neće biti prioritet njegove vlade.

– Dijalog sa Srbijom je na šestom ili sedmom mjestu. Naš prioritet su pravda i zapošljavanje – kazao je Kurti. Treba znati i kako je Kurti bio premijer tijekom prošle godine, i to svega šest tjedana te je ostao zapisan kao kosovski premijer s najkraćim stažem. Smijenjen je jer se protivio ideji bezuvjetnog ukidanja 100-postotnih carina na proizvode iz Srbije i BiH koje je uveo bivši premijer Ramush Haradinaj. Nakon smjene otvoreno je optuživao SAD da su ga maknuli s mjesta premijera govoreći da mu je žao što odluka o njegovom rušenju nije donesena na Kosovu nego “negdje drugdje”. Pri tome je spominjao i Richarda Grenella, posebnog izaslanika tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Srbije i Kosova. Sada će biti posebno zanimljivo pratiti odnose SAD-a i Kosova, no uz veliku razliku jer je i u Washingtonu došlo do promjene tako da je još uvijek nepoznato kako će u vezi s Kosovom postaviti novi predsjednik SAD-a Joe Biden.

EU, drugi važan igrač kad je riječ o budućnosti Kosova, nije gubio vrijeme te su ubrzo nakon što se doznalo za rezultate izbora i pobjedu Samoodređenja poručili da nove vlasti u Prištini moraju nastaviti dijalog s Beogradom. Može se očekivati da će razgovore s izaslanstvom Srbije voditi osobno Kurti, a kako će se oni odvijati, tek će se vidjeti s obzirom na brojne probleme. Inače, Kurti je ranije bio poznat i kao gorljivi zagovornik spajanja Kosova i Albanije tako da su se na njegovim tranačkim skupovima u daleko najvećem broju vijore zastave Albanije. Ta je retorika pred izbore u znatnoj mjeri umanjena, ali njegovi pristaše to zasigurno nisu zaboravili.

Oženjen Norvežankom

Zbog svega toga poznavatelji prilika na Kosovu smatraju da će rezultati izbora dodatno zakomplicirati pregovore sa Srbijom koja ne odustaje od Kosova te ga i dalje smatra dijelom svoga teritorija. U tim naporima Beograd ima i veliku podršku Rusije i Kine tako da se oko budućnosti ove države i dalje lome koplja najvećih svjetskih sila. Albin Kurti je od 2014. godine u braku s Norvežankom Ritom Augestad Knudsen, koja se bavi istraživanjima s područja terorizma i ekstremizma.

U službenoj biografiji buduće prve dame Kosova može se naći da se usko bavi procjenom rizika vezanog za terorizam, ekstremizam, radikalizaciju, kao i međunarodnim pravom na Kosovu. Smjena vlasti u Prištini događa se u vrijeme dok se u Haagu vodi proces protiv bivšeg lidera Kosova Hashima Thaçija i još nekih zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koji su optuženi da su činili ratne zločine u borbi za osamostaljenje