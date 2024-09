Devet metara glamura: 'Mladenka se u limuzini osjeća kao princeza, jedna je čak i zaplakala od sreće'

Djevojke mu na ulici često dovikuju "povezi me", dok muškarci nerijetko u šali dobace "evo, stiže moja limuzina". Dvije su mladenke u njegovoj limuzini zaplakale od sreće, a jednim je mladencima u njoj bilo toliko lijepo da satima nisu htjeli izaći. To su samo neke od anegdota koje na poslu doživljava vozač limuzina Boris Kurkutović Bex. Poznati slavonski "meštar za vjenčanja" nedavno je svoj vozni park obogatio s dva nova glamurozna modela. Sada ih ima ukupno šest, od kojih dvije limuzine i četiri oldtimera. Potražnja mladenaca je tolika da ponekad svih šest bude istodobno u pogonu.

Ne žele izaći

Bexova priča s limuzinama krenula je još prije 14 godina. Živeći u Americi vidio je kako se tamo voze, kako je to zanimljivo, lijepo i veselo i tu je ideju odlučio prenijeti u Hrvatsku. Nabavio je jednu stariju limuzinu, uredio je i krenuo s poslom. Ispočetka je to bila borba s vjetrenjačama, nisu svi bili spremni za takvu novost, no ubrzo su ljudi ipak shvatili da je to lijep poklon za svadbu ili rođendan. Iako su njemu zapravo najromantičnije kočije, one nisu prikladne kada je udaljenost između mladenaca velika. Iduće godine kupio je drugu limuzinu, a s vremenom je njegov vozni park narastao na čak šest glamuroznih ljepotana.

22.08.2024., Slavonski Brod - Boris Kurkutović Bex predstavio je dvije nove glamurozne limuzine za prijevoz mladenaca. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Posljednje dvije nabavio je ovog ljeta. Riječ je o 5,70 metara dugom Bramwithu kojem se zadnji dio spušta u kabriolet. Automobil je proizveden davne 1938., a može primiti osam osoba. Kupio ga je u Sjevernoj Irskoj. Dovezao ga je cestom, a putovanje je trajalo tri dana uz najveću brzinu od 80 km/h. Prevalio je čak 2690 kilometara bez problema.

– Bramwitha sam nabavio jer dosad u ponudi nisam imao oldtimer u koji kraj mladenaca i vozača mogu stati i kumovi. To je jedino vozilo tog tipa u Europi, prvo koje je napustio Otok. Prilično puno troši, ali gdje god smo se pojavili izazvao je nevjerojatno oduševljenje. Na benzinskoj crpki nisam mogao doći do auta od ljudi koji su se htjeli slikati s njim. Klijenti već pokazuju velik interes za njega – kaže Bex.

22.08.2024., Slavonski Brod - Boris Kurkutović Bex predstavio je dvije nove glamurozne limuzine za prijevoz mladenaca. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Limuzina je devetmetarski Ford Mustang kabriolet američke proizvodnje iz 2010., koju je nabavio u Ukrajini. Riječ je o jedinom Mustangu te generacije u svijetu, proizveden po narudžbi. U limuzinu stane osam putnika, a ima i minibar. Rađen je iz dva nova Mustanga, jednog coupea i jednog kabrioleta, a sredina je produžena. – Moram širiti vozni park, jer tržište je nemilosrdno. Moraš pratiti trendove i uzimati nešto novo, atraktivnije, da ljudima ne dosadi – nastavlja Kurkutović.

Bex mladencima ne pruža samo vožnju nego kompletan servis od početka do ulaska mladenaca u dvoranu, uz gratis uslugu koja uključuje jutarnji prijevoz mladenke, kume i mame na frizuru i šminku. Dočeka ih s doručkom, svjestan da mladenke taj dan jednostavno od silnog stresa sve zaborave. On je zadužen da taj veliki dan prođe u najboljem redu. Pazi da se ne zaboravi buket, prstenje... Na raspolaganju je mladencima gdje god zatreba.

22.08.2024., Slavonski Brod - Boris Kurkutović Bex predstavio je dvije nove glamurozne limuzine za prijevoz mladenaca. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

– Ljudi misle da je to samo vožnja, ali mi smo taj servis još malo unaprijedili. U 14 godina nismo dobili nijedan loš komentar. Ljudi su oduševljeni, jer ipak ti automobili podignu događaj. Mlada se osjeća kao princeza. Zamislite ujutro kada dođemo po nju, vozač je dočeka u 7. To nije svakidašnja stvar. Frizerke vrište 'joj, tko to dolazi' – smije se Kurkutović.

Mladi žele vjenčanje iz snova

Potražnja mladenaca za Bexovim limuzinama sve je veća. Oni koji rade na Zapadu, gdje su takva vjenčanja uobičajena, jako su sretni kad vide da i kod nas postoji ta ponuda. Svadbe su postale velika industrija gdje si mladi ljudi ispunjavaju sve želje. Top mjeseci su srpanj, kolovoz i rujan, kada su gotovo svi auti u funkciji. Stoga je angažirao čak pet dodatnih vozača, među kojima tri djevojke. Rade širom Lijepe Naše.

22.08.2024., Slavonski Brod - Boris Kurkutović Bex predstavio je dvije nove glamurozne limuzine za prijevoz mladenaca. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Gdje god ih pozovu, oni stižu! Ako želite ovakvo vjenčanje iz snova, za jedan aranžman u Slavonskom Brodu, gdje je sjedište tvrtke, morat ćete izdvojiti 700 eura za manji oldtimer, 800 eura za veći oldtimer u koji stanu i kumovi, a 1100 eura za limuzinu. U drugim dijelovima Hrvatske je skuplje zbog troškova prijevoza limuzine i smještaja vozača.

Vozač Danijel Vujić Vule kaže da ga mladenci često mole da ostane u svatovima i nakon odrađene ture, presretni što im je svojom uslugom podigao događaj za 80 posto. – Prolazimo selom ili gradom. Formira se kolona, ljudi sviraju, izlaze na cestu. Njih dvoje u zatamnjenom blindiranom autu, sjede otraga s čašom šampanjca. Dok auto klizi 20 ili 30 na sat, oni mašu, nazdravljaju s prolaznicima. To je nešto jedinstveno – opisao je Vujić svoje iskustvo.

