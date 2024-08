'Otkrila sam da me zaručnik prevario, pa sam vjenčanje od 40.000 eura održala - bez njega!'

Ispričala je da ga je suočila s tim, nakon čega je on napustio obiteljski dom, a Lindsay je, shrvana, otkazala njihovu nadolazeću ceremoniju, piše nypost.com. No, odlučila je pretvoriti ostatak njihovog velikog dana u zabavu - kao "proslavu slobode". Lindsay je poslala poruku svim gostima koji su trebali prisustvovati vjenčanju kako bi im prenijela vijesti. Oko 60 do 70 gostiju došlo je na prijem, koji je uključivao svečanu večeru, govore i zabavu uz DJ-a te svirače bongosa.

Lindsay je čak otišla na medeni mjesec. Provela je sedam dana u odmaralištu na Kreti, s prijateljicom Melissom (31). Iako još nije spremna krenuti dalje, Lindsay kaže da se na svojoj solo svadbi osjećala osnaženo. Lindsay, odvjetnica iz Mansfielda u Nottinghamu, rekla je: "Nisam znala kako ću preživjeti. Bila sam shrvana - bilo je prekasno da otkažem sve planove za vjenčanje. Sav taj novac je već bio potrošen. No, veliki dio mene mislio je 'slobodna sam' - to je početak boljeg razdoblja. Drago mi je da sam to učinila - stvarno sam uživala u danu. Bila sam tako iznenađena koliko su me svi podržavali. Bila sam okružena tolikom ljubavlju, to me stvarno podsjetilo da mi on nije potreban."

Lindsay i njezin bivši zaručili su se početkom 2020., nakon što su bili zajedno (s prekidima) od 2012. Kaže da su kao par imali svoje "uspone i padove", ali su bili uzbuđeni zbog svog vjenčanja. Nakon četiri godine planiranja i potrošenih 40-ak tisuća eura na ceremoniju, večeru, fotografa i zabavu, datum je bio zakazan za subotu, 17. kolovoza. No, prije vjenčanja kaže da ga je "konačno" suočila s istinom, a on je priznao prevaru.

Nakon što je isprva željela održati veliki dan, Lindsay kaže da je došla k sebi. Njezin bivši vratio se živjeti s majkom, dok je Lindsay nazvala vlasnike Car Bank Wedding Parka u Mansfieldu kako bi otkazala ceremoniju i violinista. Ali odlučila je nastaviti, preimenovavši to u svoj "dan slobode" uz pomoć sestre Beth (28).

Rekla je: "Potrošili smo sav taj novac… Odabrala sam provesti dan s bliskim prijateljima i obitelji, umjesto da sjedim kod kuće i plačem." Gosti su saznali nakon što ih je Lindsay privatno obavijestila o situaciji, kao i objavom statusa na Facebooku, koji je prikupio oko 200 reakcija.

Lindsayina prijateljica Rachel (33) ostala je s njom preko noći 16. kolovoza. Njih dvije su zajedno napravile frizuru i šminku sljedećeg jutra, te se odvezle do mjesta vjenčanja s Lindsay u njezinoj vjenčanici i Beth u haljini za kumu. “Prije nego što sam izašla kroz vrata, rekla sam Rachel 'moraš me smiriti'", rekla je. Dan je započeo pićem dobrodošlice za oko 40 gostiju. Svi su bili odjeveni u svoje originalne odjevne kombinacije za vjenčanje - s djeverušama koje su još uvijek nosile svoje haljine, a Lindsay u svojoj oko 1000 eura vrijednoj kratkoj vjenčanici Charlotte Elizabeth Bridal.

Gosti su se zatim premjestili u blagovaonicu, gdje su sjeli na večeru koja je uključivala riblje kolače, pileću večeru i čokoladnu tortu za desert. Ljudi su pili i provodili vrijeme s alpaka vani do 20 sati - kada su prešli na prijem koji je vodio DJ. Lindsay je rekla: "Beth je bila kuma - postavila je znak na kojem je pisalo 'i živjela je sretno do kraja života...’ Moj ujak mi je napravio tortu od biskvita, sa zelenim preljevom i ružama. Zatim smo prešli na zabavu - a DJ je puštao pjesme o osnaživanju. Imali smo 'Strong Enough' od Cher, 'It's Not Right, but it's OK' od Whitney Houston i 'Survivor' od Destiny's Child. Čak sam pročitala govor koji je za mene napisala Beth. Bilo je pomalo emotivno, čemu nije pomoglo piće… Zahvalila sam svojoj obitelji i prijateljima što su bili tu - rekla sam da nisam znala kako ću preživjeti ovu nevolju. Ali gledajući u sva ta lica, osjećala sam se malo bolje." Lindsayin bivši partner odbio je komentirati, ali je priznao da je bio nevjeran, prenosi nypost.com.

