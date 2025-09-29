Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
IVICA BETI

Deset godina nakon povijesnog 'Uspjet ćemo' Angele Merkel, eksperiment nije uspio

Autor
Ivica Beti
29.09.2025.
u 19:55

Danska je donedavno bila među najgostoljubivijim državama za migrante, a danas premijerka Mette Frederiksen govori da su masovne migracije prijetnja svakodnevnom životu u Europi

Kako Europa reagira kada ljudi pokucaju na naša vrata u hitnim slučajevima? Tretiramo li ih dostojanstveno ili koristimo vodene topove? To bi bila alternativa... – branila je neki dan svoju politiku prema izbjeglicama bivša njemačka kancelarka Angela Merkel. Deset godina nakon njezine povijesne izreke "Uspjet ćemo", sve veći broj europskih zemalja mijenja svoje politike prema tražiteljima azila, pooštravajući uvjete i nudeći izdašne naknade za one koji pristanu vratiti se u matične zemlje. Krajnje desne stranke zadržale su pitanje migracija u fokusu i jačale, a porast zahtjeva za azil posljednjih nekoliko godina vinuo ih je prema vrhu.

Ključne riječi
izbjeglice tražitelji azila migranti Europa Angela Merkel

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
20:17 29.09.2025.

Kako to kako to !! Ljude koji su upozoravali na to nazivalo se mrziteljima, primitivnim katolibanima i klerofašistima. A napredni i jako prosvjetljeni potpomognuti od 90% medija iživljavali su se svakodnevno u svojim kolumnama te tv emisijama. A gle vragaa licemjerstvo i laži dolaze na naplatu

Avatar Top
Top
20:32 29.09.2025.

Angelinu je netko uvjerio da dolaze radnici glupo njemačko razmišljanje dobili su samo kriminal i ubojstva po ulicama

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još