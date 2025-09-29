Deset godina nakon povijesnog 'Uspjet ćemo' Angele Merkel, eksperiment nije uspio

Kako Europa reagira kada ljudi pokucaju na naša vrata u hitnim slučajevima? Tretiramo li ih dostojanstveno ili koristimo vodene topove? To bi bila alternativa... – branila je neki dan svoju politiku prema izbjeglicama bivša njemačka kancelarka Angela Merkel. Deset godina nakon njezine povijesne izreke "Uspjet ćemo", sve veći broj europskih zemalja mijenja svoje politike prema tražiteljima azila, pooštravajući uvjete i nudeći izdašne naknade za one koji pristanu vratiti se u matične zemlje. Krajnje desne stranke zadržale su pitanje migracija u fokusu i jačale, a porast zahtjeva za azil posljednjih nekoliko godina vinuo ih je prema vrhu.