Deset godina nakon povijesnog 'Uspjet ćemo' Angele Merkel, eksperiment nije uspio

Kako Europa reagira kada ljudi pokucaju na naša vrata u hitnim slučajevima? Tretiramo li ih dostojanstveno ili koristimo vodene topove? To bi bila alternativa... – branila je neki dan svoju politiku prema izbjeglicama bivša njemačka kancelarka Angela Merkel. Deset godina nakon njezine povijesne izreke "Uspjet ćemo", sve veći broj europskih zemalja mijenja svoje politike prema tražiteljima azila, pooštravajući uvjete i nudeći izdašne naknade za one koji pristanu vratiti se u matične zemlje. Krajnje desne stranke zadržale su pitanje migracija u fokusu i jačale, a porast zahtjeva za azil posljednjih nekoliko godina vinuo ih je prema vrhu.
Video sadržaj
9
PRIJETE OLUJE
Stručnjaci upozoravaju da Europi prijeti ekstremna tuča: Posebno su na udaru ova područja
U ZAGREBU
FOTO Brojne legende na komemoraciji za Nikolu Pilića: Stigao Boris Becker, Michael Stich se rasplakao
NOVA ERA HŽ-A
Kako to kako to !! Ljude koji su upozoravali na to nazivalo se mrziteljima, primitivnim katolibanima i klerofašistima. A napredni i jako prosvjetljeni potpomognuti od 90% medija iživljavali su se svakodnevno u svojim kolumnama te tv emisijama. A gle vragaa licemjerstvo i laži dolaze na naplatu