Krasnec: U EU Trumpov poraz vide kao početak kraja populista; Romac: Zaboravljaju se dobre stvari iza Trumpa,

U studiju Večernjeg lista inauguraciju 46. američkog predsjednika Joea Bidena komentirali su Večernjakov novinar Denis Romac i kolumnist Berislav Ristić.

Je li moguće očekivati ujedinjenje u ovako podijeljenoj naciji?

Romac: To će sigurno biti teška zadaća. Njegova prva zadaća bit će borba protiv koronavirusa i to će biti jako veliki izazov u narednih stotinjak dana. Problem podijeljenosti SAD-a je puno dublji problem, povezuje se sa situacijom koja je eskalirala potkraj Trumpovog mandata, no to je daleko dugoročniji problem. Trump je možda posljedica te podijeljenosti u američkom društvu. Kriza nije samo zdravstvena, ekonomska nego ponajprije kulturna, vrijednosna kriza. Podijeljenost američkog društva bez snažne podrške dviju stranaka sigurno nije moguća, to je nešto što će nadvladati i samog Bidena.

Očekuješ li podršku dviju stranaka u pokušaju ujedinjenja? Što se dalje može očekivati od Republikanaca?

Ristić: Očekujem neku vrsta jedinstva vrha republikanske i demokratske stranke, no to je dio problema, a ne dio rješenja. Ovo što sada imamo i sam Trumpov mandat su više posljedica jedne krize koja je dugoročnija, možda od kraja hladnog rata. To je kriza elita i legitimiteta političkog sustava. Ovo jedinstvo o kojem je govorio Biden ja isto tumačim kao poziv na jedinstvo političkih elita. Danas su mi najjači dojam ove bodljikave žice.

Je li opravdan strah od ekshalacije nasilja?

Romac: Ovo je jedinstvena situacija u kojoj se zatekla Amerika. Dosad je Amerika izvozila nasilje, izvozom oružja, proteklih desetljeća svjedočimo činjenici da je cijela američka vanjska politika bila militarizirana, vojska je bila glavna poluga američke vanjske politike. Ovo što se dogodilo nije se dogodilo od kraja 60-ih godina i velikog nasilja na ulicama zbog vijetnamskog rata. U posljednje vrijeme broj onih koji misle da je korištenje nasilja legitimno je porastao na obje strane.

Zanimljiva je Trumpova poruka iz aviona, što bi ona mogla značiti?

Ristić: Možda neka direktna poruka novom jedinstvu političkih elita koje pokazuju vrh republikanske i demokratske stranke, u kontrastu prema Trumpu i njegovim pristalicama. Trumpove pristalice kojih je 75 milijuna nazivaju se nacistima, domaćim teroristima. Kad šaljete takve poruke preko medija i svojih glasnogovornika, onda ovakav Bidenov govor jako gubi na težini. Ja sam ga protumačio kao poziv na jedinstvo elita.

Možemo li očekivati smirivanje ovakve retorike? Što oni gubitnici mogu očekivati od Bidena?

Romac: Biden tu mora biti veoma oprezan. Kad se obraća tom dijelu američkog biračkog tijela, trebao bi paziti koje termine koristi. Kvalificirati i diskreditirati toliki broj birača, sigurno nije dobro. Riječ je o biračima koji su 2008. glasali za tadašnjeg demokratskog kandidata Baraca Obamu i njega kao potpredsjednika i ti isti su bili razočarani onim što su Obama i Biden napravili u Bijeloj kući i prešli na republikansku stranu i podržali Trumpa. To su birači bez visoke stručne spreme koji žive između istočne i zapadne američke obale, birači čije su tvornice i radna mjesta u proteklih otišla od Meksika do Kine i oni su povjerovali u Trumpovo obećanje da će im vratiti njihova radna mjesta i prosperitet. To se nije dogodilo u potpunosti, no ovo što se dogodilo prije dva tjedna je potpuno zasjenilo i neke dobre stvari koje su ostale iza Trumpa. Ta njegova ekonomska politika od koje je Amerika prosperirala.

Kud će sad Trumpovi pristaše? Trump govori o 'našem pokretu'. Može li to prerasti u novu političku snagu?

Ristić: Moguće, čak idu neke glasine, nazvao ju je već patriotskom strankom.

Tomislav Krasnec, dopisnik Večernjeg lista javio se iz Bruxellesa.

– Pratila se situacija i ovdje. Bila je rasprava o odnosu prema novom američkom predsjedniku. Vod der Leyen je rekla da je svanula jedna nova zora i svi su to govorili. To je light motiv u Bruxellesu čitav dan. Europski državnici mu čestitaju, govore da je to obnova savezništva. Trump je rekao da je EU prevara na račun Amerikanaca, nakon četiri godine toga, dolazak Bidena je dobra vijest.

Što bi se moglo očekivati po pitanju NATO-a?

Krasnec: Vrlo je vjerojatno da će Biden doći u Bruxelles na jedan summit gdje su ga pozvali EU i NATO. Jedan visoki europski dužnosnik mi je potvrdio da bi to bila dva summita u jednom danu, jedna gesta da se američki predsjednik sastaje sa svim čelnicima EU. To je summit koji se očekuje, ali se zbog pandemije ne zna kada. U NATO-u je bio odmah jedan uzdah olakšanja nakon što je bilo jasno tko je pobijedio na izborima. Bojali su se da bi Trump u drugom mandatu možda izašao iz NATO-a.

Kako u EU parlamentu gledaju na aktualno stanje u Americi?

Krasnec: Covid je zajednički problem, u EU možda imaju veća očekivanja od Bidena da će zajedno raditi na pobjeđivanju pandemije koronavirusa dok je s Trumpom bilo i natjecanja protiv EU. U Europi su s užasom gledali upad u Kongres, no prevladava optimizam, da je demokracija ipak pobijedila. U Europi isto postoji strah da radikalizacija ekstremnih stavova i ovo što se dogodilo u Americi vide kao zvono za uzbunu. Neki imaju nade da Trumpov poraz može značiti početak kraja populista.